العالم سيحتاج إلى 32.42 مليون برميل يوميا من نفطها في العام المقبل

من المرجح أن تشهد مخزونات الخام الأميركية مزيداً من الانخفاض

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» توقعاتها للطلب على نفطها الخام في 2018 بسبب تنامي الاستهلاك العالمي وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين المنافسين، لكن قفزة جديدة شهدها إنتاج المنظمة تشير إلى أن السوق ستظل تشهد فائضا في المعروض رغم جهود كبح الإنتاج.



وفي تقريرها الشهري قالت «أوپيك» إن العالم سيحتاج إلى 32.42 مليون برميل يوميا من نفطها في العام المقبل بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.



وأبدت «أوپيك» أيضا تفاؤلها بالنمو الاقتصادي في 2018 وتقول إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة انخفضت في يونيو وانها ستنخفض أكثر في الولايات المتحدة، في مؤشر على أن جهود خفض الإنتاج التي تقوده أوپيك تؤتي ثمارها.



وقالت أوپيك في التقرير في ظل الزخم المتواصل للنمو وتوقع استمرار النشاط في النصف الثاني من 2017، لايزال هناك مجال للصعود.



من المرجح أن تشهد مخزونات الخام الأميركية مزيدا من الانخفاض، في ضوء المعدلات القياسية لتشغيل المصافي الأميركية.



لكن المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة قالت أيضا إن إنتاجها من النفط في يوليو جاء أعلى من الطلب المتوقع، بقيادة زيادات في إنتاج ليبيا ونيجيريا عضوي أوپيك المعفيين من التخفيضات التي تقودها أوپيك بهدف التخلص من فائض المعروض.



وقالت أوپيك في التقرير إن إنتاجها من النفط زاد 173 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 32.87 مليون برميل يوميا بقيادة إنتاج العضوين المعفيين علاوة على السعودية أكبر مصدر للنفط.



وتعني الأرقام أن نسبة التزام أوپيك بتعهدها بخفض الإنتاج بلغت 86%وفقا لحسابات رويترز، انخفاضا من 96% في التقديرات الأولية لشهر يونيو، لكن معدل الامتثال يظل مرتفعا وفقا لمعايير أوپيك.



من جهة ثانية، ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع لكن بعض المحللين قالوا إن السوق تتحرك في نطاق ضيق في ظل معاملات هادئة.



وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا أو 0.3% إلى 52.88 دولار للبرميل بعدما تراجع قليلا في وقت سابق من الجلسة، وأغلق الخام مرتفعا 1.1% أمس الأول بعد انخفاض استمر يومين.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.3% إلى 49.72 دولار للبرميل بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.



وزاد الخام 0.8% في الجلسة السابقة.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج المصافي إلى أعلى نسبة مئوية من الطاقة الإنتاجية في 12 عاما.



وأظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 6.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير لانخفاضها 2.7 مليون برميل.

وزير النفط السعودي: العراق يعزز التزامه بخفض الإنتاج

رويترز: قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان المباحثات التي اجراها مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أكدت على ضرورة حث جميع الأطراف على تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وأوضح الفالح ان العراق يعزز التزامه باتفاق خفض إمدادات النفط بما سينعكس إيجابا على السوق العالمية للخام.

وكان اللعيبي بدأ زيارة رسمية إلى السعودية أمس، لبحث الجهود المشتركة في مجالات الطاقة والمشاريع المستقبلية بين البلدين.

والعراق عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك»، وثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد السعودية.