العمل على تسليم المرحلة الثانية من المشروع في 2018 والثالثة في 2019

صرحت مجموعة شوبا، إحدى أهم شركات التطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط، عن اكتمال وتسليم المرحلة الاولى من مشروع «شوبا هارتلاند» في ديسمبر 2017، وأعلنت الشركة أنه تم بيع أكثر من 85% من الشقق السكنية في المرحلة الأولى.

وركزت الشركة على توفير المساحات الخضراء الشاسعة في المشروع وانجاز الشقق والدوبلكسات التي تحتوي على مساحات خارجية وحدائق علوية «سكاي غاردنز»، وتبلغ مساحة المشروع الاجمالية 8 ملايين قدم مربع وتغطيه أكثر من 30% مساحات وغابات خضراء على قناة دبي المائية في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتضمنت المرحلة الاولى من مشروع الشقق السكنية «هارتلاند غرينز» الابنية رقم 1 و4 التي سيتم تسليمها في ديسمبر القادم.



وتعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع في ديسمبر 2018 وأكتوبر 2019.

وتحرص مجموعة شوبا دوما على انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها وفقا للنموذج الخاص بها والفريد من نوعه في العالم في التصميم العمراني والتصنيع الداخلي لجميع مواد البناء والذي يميزها عن باقي المطورين العقاريين في المنطقة.



وتعتبر «هارتلاند غرينز» احدى ابرز المجمعات السكنية ذات التملك الحر التي تتكون من ابنية متوسطة الارتفاع، طابق ارضي و8 طوابق علوية، وتحتوي على وحدات سكنية متنوعة من استديوهات ودوبلكسات وشقق متوسطة وكبيرة الحجم تتراوح مساحتهم بين 854 و4300 قدم مربعة.

وتقدم الشركة مساحات خارجية ارضية وعلوية او ما تعرف «بالتراس والسكاي غاردن» بمساحة 1600 قدم مربعة، ومن الممكن ان تتحول هذه المساحات الى حدائق خضراء حسب طلب المستثمر.

وتدعم الشركة المستثمرين في تحقيق رغباتهم بتقديم 50% من التراس الخارجي مجانا عند شراء المسكن مما لا توفره اي شركة تطوير عقاري اخرى في المدينة.

وصرح بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «لقد قمنا بتصميم هذه الشقق بطريقة عصرية ومطابقة لطلب المستثمر والمستخدم النهائي حيث نوفر لهم خدمات عامة مرفقة ومساحة مرغوبة وتصميم عمراني عصري للشقق وخطة دفع مريحة تناسب جميع شرائح المجتمع.



ونركز دائما على جودة البناء وتوفير الأحجام الشاسعة للبيوت والمساحات الخارجية الخضراء التابعة لها بالاضافة الى الموقع الاستراتيجي المفضل في مدينة محمد بن راشد ال مكتوم في قلب دبي.

و توفر «شوبا هارتلاند» مجموعة واسعة من وسائل الراحة على مستوى عالمي ومنها 3 فنادق واثنتان من المدارس الدولية ودور الحضانة ومرافق الرعاية الصحية وحمامات السباحة وملاعب التنس ومراكز اليوغا والصالات الرياضية والملاعب والحدائق والمطاعم ومراكز التسوق.