أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) عن تحقيقها أرباحا خلال النصف الأول لعام 2017 بنسبة زيادة 7% مقارنة بأرباح النصف الاول لعام 2016، بربحية للسهم بلغت 8.3 فلوس.

وقالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) رشا الغنيم إن الشركة حققت أرباحا عائدة لمساهمي الشركة الأم بلغت قيمتها 910 ألف دينار عن النصف الأول لعام 2017 مقارنة بـ 853 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 7%، ونوهت الى أن الأرباح الحالية هي أرباح تشغيلية محققة.

وتوقعت الغنيم أن تواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.