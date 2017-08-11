الفيصل: الشركة تواصل تحقيق نمو مستقر في الأعمال المصرفية الأساسية

أعلنت شركة الإثمار القابضة (بنك الإثمار سابقا) امس عن تحقيق صافي خسائر بلغ 1.59 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة بصافي ارباح بلغ 11.96 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت صافي الخسائر الخاصة لمساهمي البنك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 قد بلغ 9.25 ملايين دولار، مقارنة بربح بلغ 4.4 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان صافي الخسائر لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 قد بلغ 7.38 ملايين دولار، مقارنة بصافي ربح بلغ 7.14 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان صافي الخسائر الخاصة بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 قد بلغ 9.82 ملايين دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 3.19 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذا الصدد، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017.

وقال الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة، يطيب لي أن أعلن أن «الإثمار» تواصل تحقيق نمو مستقر في الأعمال المصرفية الأساسية في عام 2017، على الرغم من الانخفاض في الدخل قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية ليصبح 29.83 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة بـ 36.67 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.



ويعود ذلك الانخفاض إلى حد كبير نتيجة للخسائر غير المحققة في العملات الأجنبية بقيمة 12.5 مليون دولار».

واضاف: «زاد الدخل الإجمالي من أعمالنا المصرفية الأساسية بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.



ويتضح هذا في زيادة الدخل من المرابحة وغيرها من التمويلات التي نمت بنسبة 7.7% إلى 72.08 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع 66.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.



كما زادت حصة المجموعة من دخل حسابات الاستثمار المطلقة بصفتها مضاربا بنسبة 60.8% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 34.39 مليون دولار مقارنة مع 21.38 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.



ويرجع ذلك الارتفاع في الدخل إلى إضافة 75 فرعا للتجزئة الإسلامية التابعة لبنك فيصل المحدود في باكستان العام الماضي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإثمار أحمد عبدالرحيم إن الإثمار تواصل التركيز بجدية على نمو أعمالها المصرفية الأساسية.

وأضاف عبدالرحيم: «يسرني أن أعلن أن الميزانية العمومية تواصل استقرارها مع استمرار النمو، فقد بلغ إجمالي الأصول 8.72 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2017، أي بزيادة 4.5% مقارنة بـ 8.34 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2016، وزيادة 2.9% مقارنة بمبلغ 8.47 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2016.



واستطرد عبدالرحيم قائلا:«إن الحسابات الجارية للعملاء ارتفعت إلى 1.73 مليار دولار كما في 30 يونيو 2017 أي بزيادة 9.6% مقارنة بمبلغ 1.58 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016 وزيادة 15.5% مقارنة بمبلغ 1.5 مليار دولار كما في 30 يونيو 2016.



كما ارتفعت محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 0.4%، حيث بلغت 2.78 مليار دولار كما في 30 يونيو 2017».