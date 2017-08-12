ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا في تداولات بختام تعاملات الأسبوع الماضي ليبلغ مستوى 49.65 دولارا مقابل 49.49 دولارا للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر بعد أن نجحت العقود الآجلة للنفط في المحافظة على مكاسبها التي حققتها بعد صدور التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية وأظهر تراجع المخزونات الأميركية من النفط الخام للأسبوع السادس على التوالي، ما أضاف إلى حالة التفاؤل بشأن عودة السوق النفطي إلى التوازن.