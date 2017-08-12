يوسف لازم

نشر مركز الكويت للأعمال في مجموعة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من القواعد والشروط التي تستوجب اصدار الرخص الحرة متناهية الصغر وأكد المركز عبر تغريداته ردا على بعض الاستفسارات التي وردت اليه بعدما نشر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تغريدة أشار فيها الى انه على من يرغب في الاستفسار ان يتقدم لمركز الكويت للأعمال بتلك الاستفسارات عبر حسابه على تويتر وأبرز تلك التغريدات ردا على الاستفسارات كانت كالتالي:

٭ يمكن استخراج الترخيص للمتقاعد والطالب من تجاوزت سنه ٢١ عاما.

٭ لا يحق للموظف استخراج هذا النوع من التراخيص، يمكن لغير ذلك استخراج الترخيص.

٭ إصدار الرخص يتم من خلال الدخول على الموقع وتقديم طلب تأسيس شركة الشخص الواحد واختيار ترخيص حر متناهي الصغر وتعبئة البيانات المطلوبة.

٭ في حال استلام عقد التأسيس والسجل التجاري يتوجب عليك استخراج صندوق بريد باسم والشركة وإرفاق المستند الذي يدل على ذلك بطلب اصدار الترخيص.

٭ صلاحيات المدير المطلوب اكمالها بطلب اصدار الترخيص يتم وضع فيها صلاحيات مدير المشروع كاملة من طرف مقدم الطلب.

٭ التراخيص الحرة المتناهية الصغر وبناء على القرار الوزاري يكون صاحب الشركة هو من يدير الشركة ولا يمكن تعيين مدير من الخارج.

٭ اصلاح وصيانة الأدوات الصحية غير مدرجة ضمن الاعمال التي يمكن ان تحصل على رخصة حرة متناهية الصغر.

٭ جار العمل بالتنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة بخصوص دعم العمالة، ولا يمكن فتح ملف بهيئة القوى العاملة ولا يمكن استقدام عمالة اجنبية.

كــانت وزارة التجــارة والصناعة اعلنت عن فتح باب التسجيل لإصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال (www.kbc.gov.kw). أمس وقال وأوضحت أنه عقب الانتهاء من تقديم الطلب وأخذ الموافقة على التأسيس من وزارة الداخلية يجب على المؤسس القيام بزيارة مركز الكويت للأعمال للتوقيع على عقد التأسيس وتسلم السجل التجاري للشركة.

وتسمح الوزارة بترخيص 19 نشاطا حرا منها نشاطات الاستشارات - عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية - وتصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات وتصميم الديكورات الداخلية إضافة إلى نشاطات الخطاطين والرسامين والمصـوريــن والتصويـــر الخارجي للمناسبات وكذلك إنتاج الصور المتحركة والأفلام.

ومن النشاطات التي يسمح بترخيصها أيضا صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية) وتصميم المواقع الإلكترونية (ويب) والترجمة.