محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن لجنة المناقصات المركزية دعت شركات المقاولات المعنية لتقديم عروضها بحلول 15 اكتوبر المقبل لتنفيذ اعمال طرق وصيانة مرافق وأعمال انشائية بسيطة في موانئ الكويت الثلاثة الشويخ والدوحة والشعيبة.

وذكرت المجلة انه بالإضافة إلى الاعمال المقرر تنفيذها في الموانئ التجارية الثلاثة، فان نطاق العمل يشمل كذلك أعمال الصيانة في مناطق تخزين المنشآت المملوكة للهيئة العامة للموانئ.

وأضافت انه من المقرر عقد اجتماع سابق لطرح المناقصة في 28 أغسطس الجاري.

وكانت الهيئة قد طرحت في يونيو من العام الماضي مناقصة لعقد اعمال استشارية لتطوير استراتيجية عامة للتنمية المستقبلية للموانئ التجارية الرئيسية في البلاد.

وقد صممت الدراسة لتقييم جدوى مشاريع التطوير والتوسع المقترحة حاليا في موانئ البلاد الثلاثة آنفة الذكر.

وعلمت ميد ان الكويت تخطط لاستئناف عملية التعاقد من اجل تنفيذ مجموعة رئيسية من أعمال الحفر واستصلاح الاراضي لمشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.

وتشمل اعمال هذه الحزمة التي اطلق عليها اصطلاح 3A في إطار المرحلة الأولى من مشروع الميناء البحري الرئيسي، أعمال الحفر والتجريف لحوض الميناء، بالإضافة الى القنوات المتعلقة به.

تجدر الإشارة الى انه تم تأهيل 10 شركات متخصصة في أعمال التجريف البحري والحفر للمشاركة في المناقصة بين عامي 2012 و2014 قبل ان يتوقف المشروع.