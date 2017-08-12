أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء إدارة الاستثمارات، أن 54% من المرشحين البالغ عددهم 31.631 مرشحا الذين تقدموا لامتحان المحلل المالي المعتمد المستوى الثالث في يونيو 2017 قد نجحوا في اجتياز الامتحان الثالث والأخير.

وسيتم إخطار جميع المرشحين بنتائجهم في الامتحان.

واستنادا إلى الخبرة ومتطلبات العضوية الضرورية الأخرى سيصبح هؤلاء المرشحون الناجحون من حملة شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين ابتداء من مطلع أكتوبر 2017، وسينضمون إلى أكثر من 142 ألف خبير استثمار مالي من حملة شهادة المعهد في سائر أنحاء العالم الذين حصلوا على مؤهلات المعهد المعتمدة، وبالتالي سيبدؤون مسيرتهم المهنية خبراء في قطاع إدارة الاستثمار تتمثل مهمتهم في تعزيز معايير التميز والتفوق المهني في قطاع المال والاستثمار وخدمة المجتمع بصورة أفضل في نهاية المطاف.

وازداد عدد المرشحين الذين تقدموا لامتحان المحلل المالي المعتمد المستوى الثالث من سائر أنحاء العالم بنسبة سنوية 10% تقريبا على الصعيد العالمي هذا العام، وبزيادة سنوية بنسبة 28% على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يعكس الاهتمام المتنامي بالحصول على شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين لتنمية وتطوير الكفاءات المهنية الاحترافية في قطاع إدارة الاستثمارات.

وتميزت ثلاث دول بكونها الأسواق الأسرع نموا خارج الولايات الأميركية المتحدة، حيث سجلت الصين أعلى نمو بعدد المرشحين المسجلين الجدد، حيث بلع عددهم 33.934 مرشحا لتتفوق بذلك على عدد المرشحين المسجلين في الولايات المتحدة الأميركية للعام الثاني على التوالي، كما سجلت الهند نموا ملحوظا بعدد المرشحين بنسبة 20%، بينما ازداد عدد المرشحين في البرازيل بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 47% من المرشحين البالغ عددهم 56.939 مرشحا الذين تقدموا لامتحان المحلل المالي المعتمد المستوى الثاني قد اجتازوا الامتحان بنجاح، بينما نجح 43% من المرشحين البالغ عددهم 63.283 مرشحا الذين تقدموا لامتحان المحلل المالي المعتمد المستوى الأول.