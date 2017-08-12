الهند تتخطى حاجز المليون زائر خلال ستة أشهر لأول مرة

استقبلت دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 حوالي 8.06 ملايين زائر دولي مسجلة بذلك زيادة قدرها 10.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) صلابة القطاع السياحي في الإمارة وتطوره المستمر نحو الأفضل كونه حافظ على معدل نمو كبير منذ يناير العام الحالي، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مفضلة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهدت الأسواق العشرون الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي أداء ايجابيا بمجملها مع تسجيل نسب نمو مستقرة لبعضها خلال النصف الأول من العام 2017 في ضوء الزيادة المضاعفة بنسب الزوار من خمسة أسواق ضمن الأسواق العشرة الرئيسية، إذ حافظت الهند على موقعها في الصدارة متخطية ولأول مرة حاجز المليون زائر خلال ستة أشهر، حيث زار مدينة دبي بين شهري يناير ويونيو الماضيين 1.05 زائر بزيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحافظت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة على موقعيهما كثاني وثالث سوق رئيسية لسياحة دبي على التوالي خاصة مع بدء استقرار المؤشرات في الأول من يونيو بالرغم من التحديات الاقتصادية خلال العام 2017، فيما شهدت الثانية نسبة نمو سنوية قوية بلغت 4%.

فنادق دبي

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي على مختلف أنواعها إلى 104 آلاف غرفة موزعة على 676 منشأة فندقية مع نهاية يونيو 2017 بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى الرغم من الزيادة في العرض، إلا أن نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية على مختلف فئاتها وصلت إلى 79% بزيادة 1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي

. كما ارتفعت الحجوزات الفندقية لتصل إلى 14.5 مليون ليلة مقارنة مع 13.7 ليلة مع نهاية النصف الأول من العام 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار جاذبية قطاع الضيافة المتنوع في دبي.