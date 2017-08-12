الناقلة تتطلع إلى المزيد من التوسع في أوروبا الشرقية بإطلاق رحلاتها إلى «براغ» و«كييف»

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الحائزة على عدة جوائز عن إضافة مدينة سراييفو التاريخية إلى شبكة وجهاتها المتنامية اعتبارا من شهر أكتوبر.

تزخر سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك بالعديد من المقاصد السياحية التي تجمع بين ماض عريق وحاضر معاصر، حيث تقدم لزوارها خليطا مميزا من الثقافات لتصبح واحدة من المدن المفضلة للسياح.

وسيحظى السياح لدى زيارتهم هذه المدينة الشهيرة في منطقة البلقان بالفرصة للصعود إلى إحدى المناطق المرتفعة ومشاهدة هذه المدينة الرائعة بجبالها التي تحيط بها، أو الذهاب إلى السوق العثماني في باسكارسييا، أو التجول في مختلف المناطق التاريخية والثقافية.

ويأتي الإعلان عن تسيير أربع رحلات أسبوعيا إلى سراييفو اعتبارا من 31 أكتوبر كجزء من خطط التوسع المتسارعة للناقلة القطرية في أوروبا الشرقية، بعد أن قامت الناقلة مؤخرا بتدشين أربع رحلات أسبوعيا إلى سكوبيه، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق رحلات يومية إلى براغ في جمهورية التشيك وكييف في أوكرانيا هذا الشهر.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يشكل الإعلان عن إطلاق رحلاتنا إلى سراييفو خطوة مهمة نحو تعزيز حضورنا في أوروبا الشرقية، حيث تضع هذه الرحلات الفرصة أمام المسافرين لزيارة هذه المدينة الجميلة.

وهذه الرحلات الجديدة ما هي إلا دليل آخر على التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا وإعطاء المزيد من العملاء المزيد من خيارات السفر، حيث تتيح رحلاتنا الجديدة للمسافرين من البوسنة والهرسك إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مقر عملياتنا مطار حمد الدولي الحائز تصنيف خمس نجوم».

وتشغل الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز إيرباص 320A لخدمة الأربع رحلات الأسبوعية إلى سراييفو، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال و132 مقعدا في الدرجة السياحية.

وسيحظى الركاب بالفرصة للاستمتاع بالخدمات الحائزة عدة جوائز على متن أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017.