معدات «لوف» النمساوية تعمل بنظام التحكم عن بعد ويمكن التحكم فيها من مسافة 300 متر

أقامت شركة تانك الدولية لمعدات وأجهزة البترول ندوة تعريفية عن منتجاتها في مقر الشركة، حيث قدمت خلالها حلولا تقنية متطورة لإطفاء الحرائق وتوفير المياه المستخدمة.

تحكم عن بعد

وعرضــــت «تانكو» معدات شركة لوف (LUF) النمساوية، التي تمثلها بالوكالة في الكويت والخليج والشرق الأوسط، هذه المعدات التي تعمل بنظام التحكم عن بعد بالكامل، والتي يمكن التحكم فيها من مسافة تصل إلى 300 متر، لتتمكن من التواجد في أقرب مسافة ممكنة من مصدر الحريق، هذه المعدات ذاتية التبريد، حيث توجد بها مرشات تطلق رزاز ماء كثيفا لتبرد بدنها، وتبرد الجو المحيط بها، تفاديا لارتفاع حرارتها أثناء اقترابها من مصدر اللهب.

كمــــا يمكن تركيـــب كاميرات عليها، لنقل الصورة من قلب الحدث، لتمكن رجال الإطفاء من توجيهها عن بعد للتعامل مع الحريق وهم في مأمن من حدوث أي ظرف طارئ من انفجارات أو سقوط أسقف أو مفاجأة اللهب له إذا ما تغير اتجاه الرياح فجأة.

تأتي معدات لوف (LUF) بشكلين مختلفين، هما: LUF 120 المخصصة لمحطات تكرير البترول والمصافي والآبار، التي تتم تغذيتها بمداخل للماء قياس 6 إنشات، وهذه المعدة يمكنها ضخ متوسط ماء أو رغوة أو خليط من الماء والرغوة بقوة 12 ألف ليتر في الدقيقة، والمعدة LUF 60 التي تعمل في القطاع المدني بالكامل، حيث تتم تغذيتها بمداخل للماء قياس 2.5 إنش، وتضخ متوسط ماء أو رغوة أو خليطا من الماء والرغوة بقوة 6 آلاف ليتر في الدقيقة، ويمكنها صعود السلالم والهبوط منها بزاوية 30 درجة، لذلك فهي سهلة الاستعمال، وتساعد في تفريغ الأدخنة والغازات من مواقع الحرائق بسرعة فائقة.

السلامة أولاً

ومن أهم مميزات معدات لوف (LUF) المحافظة على سلامة رجال الإطفاء، إضافة إلى إبقائهم في مأمن بعيدين عن مواجهة النيران أو الاقتراب منها أو الدخول فيها، لأن معظم إصابات رجال الإطفاء تأتي من المجهول الذي يفاجئهم إذا ما اقتربوا من مصادر النيران، مثل: انفجار اسطوانات الغاز، أو سقوط أسقف المخازن، أو تصاعد الأدخنة والغازات ومحاصرتها لهم.

معدات IFAX

كما عرضت «تانكو» معدات شركة آيفكس IFAX 3000 الألمانية التي تمثلها أيضا بالوكالة في الكويت والإمارات والعراق وإيران، كأهم منتج مكافح للحريق من حيث خفة وزنه وقوته وتوفيره للماء بنسبة 90%، حيث تعمل هذه المعدات على محورين: المحور الأول، هو تفريغ الهواء من محيط اللهب، وبالتالي تفريغ الأوكسجين، الذي هو العامل المساعد الأول للنار، وذلك بإطلاق قذيفة عبارة عن رزاز ماء وهواء مضغوط.

والمحور الثاني هو إطلاق رزاز الماء المضغوط بقوة هائلة وكثافة لتبريد المادة المشتعلة، وذلك بالتزامن، وخلال ثوان معدودة.



هذه المعدات تأتي في ثلاثة طرازات: الأول عبارة عن بندقية محمولة موصولة باسطوانة محمولة على الظهر IFEX 1 LITER IMPULSE GUN، وهي خفيفة الوزن وتستوعب ليترا واحدا.

والطراز الثاني هو IFEX 13 LITER BACKPACK، وهو أيضا خفيف الوزن، ويمكن حمله على الظهر، وهذا الطراز يستوعب 13 ليترا.

والطراز الثالث هو IFEX TROLLEYS، ويمكن حمل هذا النظام على أي وسيلة نقل صغيرة، مثل الدراجات النارية، أو السيارات الكهربائية أو الباجيات، وهذا الطراز يستوعب من 35 – 50 ليترا.

معدات خفيفة الوزن

وتتميز هذه الطرازات الثلاثة بخفتها وسرعة تحركها، إما داخل المجمعات أو في المناطق الصناعية أو السكنية، وأهم ميزة في منتجات IFEX300 أنها يمكن استخدامها من قبل شخص واحد أو شخصين على الأكثر، وبذلك فهي تغني عن تحرك الآليات الكبيرة بأطقمها كاملة لتلبية البلاغات الصغيرة، مثل اشتعال السيارات أو حاويات القمامة... الخ.

وبمناسبة إقامة «تانكو» هذه الندوة التعريفية عن منتجات الشركة، فإنها تشكر عملاءها، وكل من قام بالحضور، متمنية السلامة لكل رجال الإطفاء وقيادييهم والقائمين عليهم بالكويت، وفي كل الوطن العربي.