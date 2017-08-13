أطلقت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، عرضا جديدا على المركبات التجارية «نيسان سيفيليـــــان»، و«نافارا» و«أورفان».

ويستمر العرض على المركبات الثلاثة حتى نهاية أغسطس 2017، إضافة إلى مزايا أخرى تضمن لعملائها استثمارا راسخا.



وحرصا منها على الحفاظ في ريادة عالم السيارات على المستويين المحلي والإقليمي، تلبي «نيسان البابطين» الطلب المتزايد على سيارات «نيسان» في السوق الكويتي بإطلاق العديد من العروض المختلفة، فبالإضافة الى العروض المستمرة في معارضها تأتي نيسان البابطين بحلول عملية لعملاء سيارات النقل والجملة لتكون شريكا حقيقيا في نجاح أعمالهم.

ويتضمن العرض صيانة لمدة عام أو 20 ألف كم، مع تسجيل المرور وتأمين ضد الغير عند شراء «نيسان سيفيليـــان» أو«نيسان نافارا».

أما «نيسان أورفان» الفان والمايكروباص العملي فيأتيك بسنتين صيانة أو 30 ألف كم مع تسجيل المرور وتأمين ضد الغير مجاني.



وتوفر «نيسان البابطين» حلولا مميزة متكاملة وسلسة للتنقل، بحيث تقدم للعملاء مجموعة مميزة من المركبات التجارية عالية الجودة حيث صممت سيفيليان بعناية فائقة تراعي صعود وهبوط الركاب بفضل سقفها المرتفع الذي يلائم الأبواب العالية القابلة للطي أو القابلة للانزلاق آليا.

«نيسان نافارا»

ولطالما كانت «نيسان نافارا» تكتسب الثقة وتتميز بالصلابة مع وجود 14 مليونا من أصحاب سيارات البيك آب الذين يشغلون الطرقات في 180 سوقا مختلقة في مختلف أنحاء العالم، ويتجلى إرث الموثوقية والابتكار، حيث تظهر نيسان نافارا أداء متفوقا على كل الطرقات، بداية من الطرقات الصحراوية حتى الطرقات الحضرية بفضل وضعية الدفع الرباعي العالي (‎4WD High) حيث توزع القوة بالتساوي على العجلات الأمامية والخلفية للقيادة على الطرقات الوعرة البسيطة في الوحل أو الرمال، أو وضعية الدفع الرباعي المنخفض (4WD Low) المثالية للقيادة على الطرقات الوعرة.

«نيسان أورفان»

أما فان «نيسان أورفان» فيتمتـــع بهيكــل متين ومظهــر عصري يخلق مزيجا مثاليا لاحتياجاتك اليومية سواء في العمل أو للترفيه، صممت خصيصا للرحلات السفر الطويلة مع الأصدقاء المقربين، إذ إنها تتسع حتى 15 راكبا بسهولة تامة.

هذه الحملة تدعم الشركات التجارية للاستثمار طويل الأجل وبحلول مبتكرة، بحيث توفر «نيسان البابطين» لعميل الأسطول المميز خيارات كاملة من السيارات المتميزة التي يمكن الاعتماد عليها، والمعروفة بجودتها العالية، أضف إليها القوة والابتكار اللذان تتمتع بهما نيسان.