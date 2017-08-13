فريق التحدي قطع مسافة تزيد على 10000 كم بالسعودية في ظروف مناخية قاسية

في أجواء عكست أهمية المناسبة، احتفلت شركة القرين للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في الكويت، بوصول فريق «تحدي الحرارة القصوى» إلى الكويت قادما من المملكة العربية السعودية، في إطار جولته الخليجية التي تشمل الكويت والإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه أول مشاركة لشركة القرين للسيارات في هذه الفعالية التي تقام للسنة الرابعة على التوالي على مستوى الخليج العربي بالتعاون مع وكلاء شانجان المعتمدين، وبمشاركة خبراء مركز الأبحاث والتطوير بشركة شانجان أوتومبيل للمساهمة في اختبارات تحمل سيارات شانجان لدرجات فصل الصيف المرتفعة.

وخلال الحفل الذي أقيم في معرض شانجان في منطقة الري، تحدث سالم المطوع مدير علامة شانجان التجارية في الكويت لجمع من المدعوين وممثلي وسائل الإعلام وبحضور فريق شانجان، موضحا أهمية هذا الحدث بالنسبة لشانجان أوتومبيل العالمية وشركة القرين على حد سواء، حيث يعد «تحدي الحرارة القصوى» تجربة فعلية على أرض الواقع يتم من خلالها وضع الإمكانات الهندسية والتقنية لشانجان أوتومبيل موضع الاختبار والتقييم في ظروف مناخية بالغة القسوة، تتطلب من السيارات أعلى مستويات الأداء والتحمل.



وأشار في هذا الإطار إلى الأداء المتفوق التي قدمه موديل CS95 وهي السيارة التي تم استخدامها لإجراء الاختبار والمتوقع دخولها للسوق المحلي في أواخر العام الحالي.

وأضاف سالم المطوع أن فريق «تحدي الحرارة القصوى» كان قد قطع قبل وصوله إلى الكويت ما يزيد على 10000 كم خلال الأراضي السعودية في ظروف مناخية قاسية وصلت درجة الحرارة فيها الى ما يقارب 45 درجة مئوية، حيث تكونت الرحلة من تجارب في تضاريس مختلفة كالكثبان الرملية، الصخور القاسية، ومعوقات طبيعية حيث تمكنت شانجان CS95 تجاوزها بشكل انسيابي فاجأت الجميع بقدرتها وأدائها العالي، حيث جاءت نتائج التجربة لتؤكد كفاءة سيارات شانجان في أقسى الظروف.

يجدر الذكر أن شانجان أوتوموبيل هي علامة صينية رائدة في مجال صناعة السيارات تتميز عن مثيلاتها بإمكاناتها الواسعة مع أكثر من 11 قاعدة إنتاج و30 مصنع مركبات ومحركات وأكثر من 6000 معرض ومركز بيع حول العالم وتتواجد في أكثر من 60 دولة حول العالم، كما تتميز شركة شانجان بامتلاكها أقوى منظمة أبحاث وتطوير في مجال صناعة السيارات في الصين تضم أكثر من 6000 أخصائي بحث وتطوير، 400 من كبار الخبراء و300 من الخبرات الأجنبية من 15 دولة.

وتتمتع شانجان بخبرات تكنولوجية عريقة في صناعة السيارات حيث ساهمت في عمل شراكات عدة مع كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم مثل شركة فورد الأميركية وسوزوكي ومازدا اليابانية، والجدير بالذكر أن شانجان تستورد القطع والمواد الأساسية في تصنيع طرازاتها من كبرى الشركات العالمية.