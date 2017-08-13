الموديلات الجديدة ستضيف مزيداً من الخيارات أمام العملاء بقيمة إيجارية منافسة

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن طرح أنواع جديدة من السيارات لمنتج التأجير بالتعاون مع وكالة الملا وبهبهاني تناسب عدة شرائح، حيث اشتملت السيارات على فئة الدفع الرباعي والتي يقبل عليها الشباب من الجنسين والسيارات العائلية الفخمة بالإضافة إلى سيارات الوانيت، وذلك بأجرة شهرية تتراوح بين 139 و275 دينارا، وتتنوع بين موديلات كرايسلر C300- شيروكي سبورت - رينجيد - رانجلر - رام 1500، وذلك لتلبية الإقبال المطرد على الخدمة المقدمة من «بيتك» وتغطية أكبر شريحة ممكنة من العملاء ولتدعيم العلاقات مع الوكلاء وتوسيع الحصة السوقية.



وستضيف الأنواع والموديلات الجديدة الى منتج التأجير التشغيلي في «بيتك» مجالا واسعا من الخيارات أمام العملاء وتعزز التشكيلة الكبيرة المطروحة حاليا والتي ينفرد بها بيتك في السوق الكويتي وتشمل معظم العلامات المهمة الواسعة الانتشار بما يقارب من 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة، ويتميز «بيتك» بتقديم أفضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة ومن خلال أحدث أنواع السيارات مع تميز القيمة الإيجارية ومرونتها، ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة إلى سنتين، مما يعمق دور«بيتك» ومساهماته في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات ومبيعات الوكلاء.

وبالإضافة إلى الأنواع العديدة والموديلات المناسبة من السيارات لكل الاحتياجات والشرائح فإن «بيتك» ينفرد بالعديد من العروض الخاصة والخصومات للقطاع الحكومي والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الحملات التسويقية مع الوكلاء المحليين للسيارات في إطار التعاون المشترك، كما تم إدخال فئات جديدة إلى التأجير تناسب مختلف اهتمامات العملاء، مثل فئة السيارات الفارهة «لكزس - انفينيتي - جاكوار- مازيراتي» بالإضافة إلى باقي السيارات بأنواعها المختلفة، مما يجعل خيار التأجير مناسبا للكثيرين، خاصة وأن هنالك مرونة في مدة التأجير بما يتناسب مع احتياجات العملاء الأفراد منهم والشركات.



ويستطيع العميل التعاقد مباشرة للاستفادة من عروض التأجير المختلفة من خلال زيارته لأحد معارض «بيتك» في الشويخ، والري، والفروانية بمنطقة الضجيج، بالإضافة إلى معرض الأحمدي ومعارض الوكالات الكبرى.