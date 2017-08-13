٩٨% نسبة الالتزام بخفض الإنتاج عن شهر يونيو.. وانخفاض الصادرات من الكويت والسعودية

أحمد مغربي

قال محافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» هيثم الغيص ان الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوپيك» وخارجها والذي اقيم في العاصمة الاماراتية ابوظبي مؤخرا توصل الى أن 4 دول هي الامارات والعراق وكازاخستان وماليزيا ستلتزم اكثر بخفض إنتاجها.

وذكر الغيص انه تم التباحث في أوضاع السوق وأسباب انخفاض الالتزام للدول الأربع مقارنة ببقية الدول منذ البدء في تطبيق الاتفاق في يناير الماضي، مشيرا الى ان الدول الأربع أبدت دعمها الكامل لعمل اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لمراقبة الاتفاق، واكدوا على حرصهم للتعاون خلال الاشهر القادمة لمزيد من الالتزام وإنجاح هذا الاتفاق التاريخي.

وأوضح الغيص في تصريح صحافي خاص لـ «الأنباء» ان الاجتماع اكتسب اهمية خاصة بمناسبة انعقاده في دولة الامارات بسبب قرب تولي الامارات رئاسة منظمة «أوپيك» مطلع العام القادم خلفا للسعودية التي تترأس المنظمة حاليا، وأيضا اشارة قوية للسوق عن دعم دولة الامارات لجهود اللجنة وتأكيد منها على الالتزام التام باتفاق خفض الإنتاج.

وقال الغيص انه تم الاتفاق على وضع خطوات محددة مستقبلية بين اللجنة وجميع الدول الأربع وستشارك هذه الدول في الاجتماعات القادمة للجنة الفنية وذلك بهدف توضيح آلية المراقبة وتعزيز الشفافية وتبادل بيانات الإنتاج بين الدول واللجنة.

وحول اهم هذه الخطوات ذكر الغيص أنها تتركز في التالي:

١- التواصل بشكل افضل ومستمر مع المصادر الثانوية وتوضيح بيانات الإنتاج للدول لكي تظهر أرقام الإنتاج بمنتهى الشفافية.

٢- الاعلان عن كل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن وسيتم اتخاذها من قبل الدول الاربع لخفض الإنتاج والصادرات خلال الاشهر القادمة.

٣- التواصل مع اللجنة الفنية بشكل متواصل للارتقاء بمستوى الالتزام من قبل كل الدول.

وقال الغيص ان نسبة الالتزام الاجمالية لشهر يونيو الماضي بلغت ٩٨%‏ وكذلك بالنسبة لمعدل الفترة من يناير حتى يونيو، وذلك بفضل الالتزام العالي جدا من بعض الدول ما عوض الانخفاض في الالتزام من قبل دول اخرى، مشيرا إلى ان البيانات الخاصة بنسب الالتزام لشهر يوليو لم تكتمل بعد والمتوقع ان تتوافر كاملة بحلول منتصف الشهر الجاري.

وذكر ان اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج الذي عقد في روسيا خلال الشهر الماضي شهد تركيزا وتشديدا على أهمية مساهمة جميع الدول بالالتزام بنسبة لا تقل عن ١٠٠%‏ خلال الاشهر القادمة.

وحول أسعار النفط حاليا وتفاعلها عقب اجتماعي روسيا والإمارات، قال الغيص ان أسعار النفط تفاعلت ايجابيا من بعد اجتماع روسيا، حيث ارتفع سعر مؤشر خام برنت بحوالي ٨ دولارات للبرميل، مدعوما بأنباء عن تحركات مكثفة سوف تسفر عن زيادة الالتزام من قبل أوپيك وخارجها خلال الاشهر المقبلة وانخفاض الصادرات من الدول الرئيسية في أوپيك مثل الكويت والسعودية وإعلان الامارات تخفيض صادراتها لشهر سبتمبر بمقدار ١٠%‏ وبعض التوترات الجيوسياسية في فنزويلا وغيرها، بالاضافة الى الانخفاض الملحوظ في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من ٢٣ مليون برميل خلال الاسابيع الأربعة الماضية مع دخول موسم الصيف، حيث يشهد النصف الثاني من العام ارتفاعا ملحوظا بالطلب على النفط يصل الى مليوني برميل يوميا مقارنة بالنصف الاول من العام الحالي.