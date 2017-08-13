اعلنت شركة الكويت للتأمين، عن تحقيق صافي ربح بقيمة 6.5 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2017، بالمقارنة مع خسارة بقيمة 1.026 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 735% وبلغت ربحية السهم 35.29 فلسا مقابل خسارة (5.55 فلوس) للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف في بيان صحافي ان الشركة واصلت المحافظة على تحقيق أدائها التشغيلي المتنامي خلال النصف الأول من هذا العام، بفضل تطبيقها لخطتها السنوية الموضوعة والمتضمنة أهدافا طموحة ومحددة مرتبطة بجدول زمني استطاعت الالتزام بتحقيقه بإتقان، لافتا إلى أن نتائج النصف الأول لهذا العام تعكس النمو المتواصل للشركة، حيث حققت «الكويت للتأمين» ارتفاعا في حقوق المساهمين لتصل إلى 67.6 مليون دينار في نهاية النصف الأول من 2017، بالمقارنة مع 56.3 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تساوي 20% ما يعكس قدرة الشركة على حماية أصولها وحقوق مساهميها.

وأضاف سامي شريف أن قيمة الأقساط المكتتبة بلغت 21.6 مليون دينار في النصف الأول للعام الحالي مقارنة مع 20.5 مليون دينار عن الفترة نفسها العام الماضي بارتفاع قدره 1.1 مليون دينار وبنسبة تساوي 5.3%.



كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 164.3 مليون دينار في نهاية الفترة الحالية بالمقارنة مع 145.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 18.5 مليون دينار وبنسبة تساوي 13%.

وشدد شريف على أن ارتفاع صافي أرباح الشركة قد تحقق بالرغم من زيادة الاحتياطيات الفنية لتصل إلى 78.1 مليون دينار للفترة الحالية مقارنة مع 72.6 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي بزيادة نسبتها 7.5% ما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.