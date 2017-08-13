نتعامل مع 10 جمعيات تعاونية.. و240 بقالة

بدأنا بـ 7 موظفين ولدينا الآن 180 وأسطول مكون من 60 سيارة توصيل

حققنا «Break Even» في 4 شهور فقط.. ونسعى للتوسع خليجياً خلال 6 أشهر

عبدالرحمن خالد

يـدخـــل التـطــبــيـق الالكتروني «انستا سلة» ليستحوذ على حصة بسوق التوصيل الضخم بالكويت والذي تتعدى قيمته مليارات الدنانير والتقت «الانباء» مؤسس التطبيق الشاب سعود المخيال ذا الـ 31 عاما، والذي يرى ان سوق التجارة الالكترونية هو «البزنس» الناجح القادم ليروي قصة انطلاق التطبيق وفكرته القائمة على اختصار عبء الذهاب للجمعية او البقالة وتوفير ساعات للحصول على حاجات المنزل في 5 دقائق فقط.



وتفاصيل الحوار كالاتي:

كيف بدأتم فكرة «انستا سلة»؟

٭ مهنتي الاساسية التجارة في العقار، ومن المعروف ان العقار دائما مربح وثابت ونسبة الخطر به 0%.

وفي الوقت الحالي، وبعد قراءة طويلة للسوق، والاحداث التي تتسابق عليه، فقد اختلف الوضع بالنسبة لظهور تجارة جديدة وهي التجارة الالكترونية.

وتعـتــبر التجـــــارة الالكترونية مختلفة عن الباقي قليلا، اذ يستطيع المستهلك او الشخص العادي وهو جالس في بيته، يفتح التطبيق الالكتروني على الموبايل الذكي، ويشتري احتياجاته التي يريدها، ثم تصله الى بيته.

وبالنسبة لتطبيق «انستا سلة»، اذ نقوم بفكرة التوصيل ولكن عبر الجمعيات التعاونية او الهايبر ماركتس والبقالات، وقد وقعنا في البداية مع 4 جمعيات ولدينا عدد 5 سيارات، ولكن حاليا متعاقدين مع 10 جمعيات تعاونية و250 بقالة في كافة انحاء الكويت، ولدينا 60 سيارة تتجول بالشوارع و180 موظف مع العلم اننا بدأنا بـ 7 موظفين.

وانطلق التطبيق منذ 4 شهور وحققنا بعدها «Break Even» وهو نقطة تعادل الايرادات مع المصروفات.

ما رسوم التوصيل وهل تتعاملون مع البقالات؟

٭ الفرق بين الجمعية والبقالة، اننا نقوم بتوصيل المواد الاستهلاكية المطلوبة من الجمعية ونحصل على 750 فلسا للتوصيل، بينما البقالة يحصلون على 150 فلسا للتوصيل.

كيف بدأ التطبيق العمل وما التطوير الذي تم عليه؟

٭ بدأنا بعدد 2 مطورين، ولدينا في الوقت الحالي 17 مطورا ووضعنا تكنولوجيا مختلفة بتطبيقنا اذ قمنا بتصنيع «كودات» ببرمجة تكنولوجيا خاصة بنا معتمدين على مطورين لديهم خبرة في هذا المجال وخبرة بالمميزات التي نعمل بها وليس اي كود برمجة عادي.

ما مراحل عمل التطبيق وكيفية التوصيل والوقت الذي تحتاجه العملية الواحدة؟

٭ تحتوي عملية التوصيل على ثلاثة مراحل، الاولى تكمن في اختيار المواد الاستهلاكية من الجمعية، والعملية الثانية عملية لوجستية توصيل الطلب من الجمعية لبيت المستهلك، اما العملية الاخيرة والثالثة وتعد اهم مرحلة وهي خدمة الاتصال الهاتفية او خدمة العملاء، اذ ان موظف خدمة العملاء هو القاضي فيكتشف صاحب العمل منه الاخطاء والسلبيات سواء في التوصيل او تأخير الطلب وتسليمه للزبون.

ويستطيع المستخدم مشاهدة عملية طلبه الخاص منذ بداية اختيار المواد حتى توصيله لمنزله، وذلك خلال 90 دقيقة، ومن الممكن ان يصل الطلب خلال 15 دقيقة حسب الزحمة وحجم الطلب.

ويتم الدفع عبر الكي نت او الكاش.

ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟

٭ واجهنا العديد من الصعوبات، خاصة في الجمعيات، حيث ان بعض الجمعيات ليس لديها نظام التخزين او المخازن الكافية للبضائع، او حجم تلك البضائع، ولكننا اوجدنا نظاما معينا في تلك الجمعيات لمعرفة حجم تلك البضائع وعددها وما تحتويه، ويأتي ذلك بسبب ضعف الـ«software» الموجود في نظام الجمعية، لذا انصح دائما من يقرر تأسيس شركة بالاهتمام بأمرين، الاول «software» قوي جدا وادارة قوية جدا وذات خبرة، وضرورة الاهتمام برواتب الموظفين بحيث ان الموظف تستفيد منه عندما تعطيه راتبا يتناسب مع المعيشة الحالية.

ما استراتيجيتكم وخططكم للتوسع مستقبليا؟

٭ في الحقيقة، خطتنا ستكون دعم البقالات الصغيرة، وادخال منتجات استهلاكية جديدة ومقتنيات من خارج البلاد غير الموجودة والمطلوبة من بعض المواطنين الذين يسافرون دائما الى دول اوروبية واميركا، وسيتم تسويقها على التطبيق.



وخلال الـ 6 اشهر المقبلة، سندخل السوق الخليجي، ولكن عبر خطوات معينة.

كيف تستفيدون من بيانات المستخدمين؟

٭ بيانات المستخدمين هي بالطبع سرية، ولكن نستفيد منها بطريقة مختلفة، حيث نقوم بمتابعة طلبات كل عميل، ونبحث عن ماذا يفضل ومتى يطلب ونسوق العروض المفضلة والمهتم بها.

ونسهل عملية الشراء للمستخدم، حيث ان التطبيق يحتوي على أكثر من 10 آلاف منتج، لذلك نحرص على ان لا يدخل المستخدم بمتاهات.

والتعامل مع التطبيق سهل جدا، حيث لا يحتاج المستخدم لتسجيل الدخول، ويحتوي التطبيق على اقسام كالمشروبات واللحوم والمجمدات والشيكولاته والعروض اليومية والادوات المنزلية، بالاضافة الى اقسام فرعية على حسب العلامة التجارية للمنتج، لذا يتبضع المستخدم كأنه في الجمعية ولا يحتاج للذهاب اليها.

اين ترون انفسكم بعد 5 اعوام، وما فرصة طرح التطبيق للبيع او الاستحواذ من مستثمرين آخرين؟

٭ انا ارى التطبيق بعد عام واحد فقط متفرعا بأغلب دول الخليج، وبالفعل بدأنا بتطوير قسم الاعمال لاكتشاف تلك الاسواق، وعلى حسب دراستنا للسوق فإن الكويت في المركز الرابع كاكبر سوق للمدفوعات والتجارة الالكترونية في المنطقة واتوقع ان يتخطى وعدد المستخدمين الـ 100 ألف مستخدم خلال عام واحد.