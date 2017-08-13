تعديل التداول بالتكات وأجزاء الفلس.. عودة المضاربات.. ضبط إغلاق المؤشر السعري

السوق مليء بالفرص الاستثمارية ولا ينقصنا لجذب الاستثمارات الأجنبية سوى التسويق الجيد

تعديلات في حدود قوانين سوق المال تسمح بعودة المضاربة





محمود صبحي

لم يتوان المغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من المسارعة إلى استغلال المساحة الكبيرة التي يطرحها وبجرأة رئيس شركة البورصة الجديد طلال الغانم عبر حسابه الشخصي ليعرضوا عليه العديد من الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات والتي يسارع رئيس البورصة الجديد بالرد عليها من خلال رسائل توضيح ليطرح أسلوبا جديدا من التواصل يحصل فيه على نبض السوق ويقابله بتوضيح بعض المواقف الملتبسة ويبعث برسائل للمستثمرين وجميع المتعاملين تتضمن الاستراتيجيات الجديدة.تضمنت تغريدات الغانم رسائل واضحة وانه يوجد تحديث جذري للعديد من القضايا التي تشغل المستثمرين وان تأخر التطبيق نتيجة الدراسة المتأنية قبل اتخاذ القرار ومنها موضوعات تخص نظام التداول الجديد والذي لم يلبث ان تم تطبيقه منذ أسابيع قليلة، حيث أشار الى أن نظام التداول بأجزاء الفلس تتم دراسة تعديله كذلك نظام التكات والذي اكد ان تعديله بات «قريبا جدا» وأشار إلى ان تداول البيوع المستقبلية والاوبشن قيد الدراسة.لم تقتصر تغريدات رئيس البورصة على التواصل مع المستثمرين فقط بل امتدت للمسئولين التنفيذيين بالشركات وبات ذلك واضحا عندما اكد في رده على احدى التغريدات انه يعد لتبادل الزيارات مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الاستثمار بعد اجازة عيد الاضحى لتبادل الآراء وتشجيع الشركات

الشركات المنسحبة للموازي 1

ردا على أحد استفسار احد المغردين حول الشركات التي انسحبت من البورصة او توقفت عن التداول أكد الغانم ان هناك دراسة قديمة من قبل ان ينضم للبورصة بخصوص انشاء سوق موازي لادراج هذه الشركات اضافة لاستيعاب باقي الشركات خارج البورصة والتي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي.

تعديل التداول بأجزاء الفلس٢

نفى الغانم في رده على احدى التغريدات ان شركات الوساطة مستفيدة من نظام التداول بأجزاء الفلس والذي يضر بمصالح المستثمرين مؤكدا ان شركات الوساطة هي التي طالما طالبت ادارة البورصة مراجعة نظام التداول بأجزاء الفلس، وفي رد على تغريدة اخرى تطالب بتعديل التداول بنظام اجزاء الفلس اكد ان التعديل تتم دراسته في الوقت الحالي.

البيوع المستقبلية.. قيد الدراسة٣

أكد طلال الغانم ان البيوع المستقبلية والعقود الآجلة ضمن المنتجات قيد الدراسة مع عدة جهات وأنه لن يتم طرحها الا بعد التأكد من توافقها مع اللوائح والقوانين وذلك ردا على سؤال احد المغردين حول ما اذا كان من الممكن ان يتم تطبيق البيوع الشرعية وتداولها وفقا للطريقة الشرعية، حيث ان النسبة التي يتم اقتطاعها سابقا عند تجديد العقد تعتبر غير موافقة للشريعة.

الأوبشن.. وحماية المستثمرين٤

وبسؤاله من أحد المغردين عن توقيت عودة العمل بـ «الأوبشن» مرة أخرى بالبورصة الكويتية، اكد الغانم ان العودة قيد الدراسة في الوقت الحالي مع عدة جهات رسمية لعدم لضمان عدم التضارب وتلافي العيوب السابقة وحماية المستثمرين.

توحيد إفصاح الشركات٥

أشار الغانم الى ان البورصة في اتجاهها الى توحيد إفصاح الشركات عن كافة أنواع الاخبار، حيث يتم الآن نشر الاخبار كما هي دون تعديل ويسمح للشركة بالافصاح عن اخبارها دون تدخل بتحديد نموذج الا في بعض الانواع من الاخبار مثل التصنيف الائتماني والنتائج المالية.

نتائج دراسة «التكات».. قريبا جداً٦

اشتكى احد المغردين من نظام وضع الأوامر في نظام التكــات وانه يؤثر سلبا علــى تحلـيــل الأداء وكان رد الغانم ان نظام التكات تحت المراجعة المستعجلــة من ادارة شركة البورصــة وان نتائج تلك الدراسة ستظهـــر للنـــور قريبا جدا

ثلاثة استبيانات للمتداولين

اكـــد الغانــم ان ادارة البورصـــة الجديــدة لا تبدأ في دراسة قـــــرارات دون الاطــلاع علـى آراء المتداولين والمستثمريــن واستقصاء آرائهم حول القضية التي تتم دراستها، مشيـــرا الى ان هنــــاك 3 استبيانـات لآراء المتداوليــن فـــي قضــايا متعددة تتـــم خـــلال شهــر أغسطـــس الجاري.

المؤشر السعري.. استبعاد

تناول الغانم في أكثر من تغريدة ردود على شكاوى بشان التلاعب بالمؤشر السعري ناصحا بالاعتماد على المؤشر الوزني وكويت 15 في الوقوف على حركة التداولات وأداء الاسهم واكد على انه يتم دراسة كيفية ايقاف تلك التلاعبات منها وضع شروط لتحديد سعر اغلاق السهم بحد أدنى لقيمة التداولات لآخر صفقة والتي تحدد الاغلاق واحتسابه.

التسويق قبل جذب الاستثمار

أوضح الغانم ان ادارة البورصة تعمل على جذب الاستثمار الاجنبي ولكن التسويق خطوة أساسية يجب ان تسبق جذب الاستثمارات، وذكر أن هناك وفدا برئاسة مشعل العصيمي نائب رئيس هيئة أسواق المال وعضوية البورصة والمقاصة كان في نيويورك قبل أسبوع واجتمع مع مستثمرين كبار.

عودة المضاربين١٠

أشــار الغانـم فــي احـــدى التغريـــــدات ردا علـــى احـــد المغرديــن الـــذي طالـــب بمساحـــة اكبـــر للمضاربيــن فـــي تـداولات البورصـــة ان هنـــاك تعديــلات قريبــة سيتـــم الاعــــلان عنهــا تساعـــد علـــى عــــودة المضاربيــن للســـوق ولكنهـــا تتـــم فـــي اطار قوانــيــن ســوق المــــال.