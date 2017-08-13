تطوير أكثر من 1100 موقع حول الكويت

استمرارا منها في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، أعلنت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، استكمالها لمشروع تطوير شبكتها باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة ومضاعفة قدرتها الاستيعابية لتحسين السرعات المتاحة لعملائها.

ويعد هذا أحد أكبر المشاريع التي أنجزتها الشركة في زمن قياسي، حيث تم تطوير أكثر من 1100 موقع حول الكويت في فترة لم تتجاوز خمسة أشهر دون التأثير سلبا على تجربة العملاء.

وأكدت المدير الأول لإدارة التخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات في قطاع التكنولوجيا م. شيماء النجدي، أن مشروع التطوير هذا يغطي 60% من الشبكة الحالية، باستخدام أجهزة فائقة السرعة تتيح للعملاء تجربة افضل وتضاعف القدرة الاستيعابية للشبكة في ظل الطلب المتزايد لخدمات الانترنت.

وأضافت النجدي أن الشركة تعتزم تطوير شبكتها بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2018، مشيرة إلى ان Ooredoo اعتمدت استخدام الأجهزة الحديثة من شركة Huawei الرائدة في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتكنولوجيا الاتصالات في عملية التطوير والتوسعة الشاملة لشبكتها وذلك في كل المناطق والمشاريع الحديثة للكويت، حيث أنشأت ما يتعدى 120 موقعا جديدا خلال العام الحالي، وأضافت ترددات جديدة لتكنولوجيا LTE-A التي تقدم للعملاء سرعة إنترنت متنقل فائقة بسعة أكبر، تزامنا مع زيادة عدد الهواتف الذكية الجديدة التي تستقبل الترددات الحديثة.

وأوضحت النجدي أن هذا الإنجاز يعد استكمالا لإنجاز الشركة في العام الماضي، حيث حصلت على جائزة أسرع شبكة في الكويت وفق نتائج نشرتها شركة Ookla المالكة لموقع SpeedTest.net العالمي الذي يقيس سرعات الإنترنت المستخدمة حول الكويت، حيث تفخر Ooredoo الكويت هذا العام باستمرارها بتبوأ المركز الأول في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بفضل التحديثات التي تم إنجازها هذه السنة والتي رفعت سرعات الإنترنت بنسبة 60% عن الفترة نفسها، وجار رفع الكفاءة من خلال التوسعة المستمرة للشبكة في طور تزايد الطلب على خدمات الإنترنت على الهواتف الذكية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة اعتزامها طرح جهاز راوتر مع قابلية العمل على ترددات شبكة LTE بموجات الفئة 16 (Cat 16) مما يمكن العملاء من الاستفادة من سعة إنترنت أكبر، وذلك استكمالا لطرحها أسرع راوتر من NETGEAR الذي تم طرحه في أواخر العام الماضي.

ويمكن الجهاز الجديد عملاء Ooredoo من الاستفادة من أحدث التقنيات الحالية والمستقبلية حال إطلاقها، كما سيتم تحديث أجهزة عملائنا الحالية تلقائيا دون الحاجة إلى تغيير أجهزتهم.