تقدم شركة بوبيان للتأمين التكافلي مجموعة واسعة من الخدمات والباقات التأمينية الشاملة والمميزة.

وأفادت «بوبيان تكافل» في بيان صحافي، بأن من ضمن أبرز المنتجات التي توفرها في هذا الإطار، برنامج «تأمين السيارات»، لافتة إلى أن هذا البرنامج يكتسب أهمية كبيرة نظرا لحرص كافة الأشخاص في المجتمع على تأمين أنفسهم وعائلاتهم وسياراتهم في وقت واحد.

ويتمتع البرنامج بمزايا فردية من نوعها، كونه يغطي حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والجزئي الدائم، وذلك في حال وقع الحادث من السيارة، أو وقع عليها، ولم يكن للمصاب في الحادث حق في دية أو تعويض كامل أو جزئي، يمكن الحصول عليه عبر تأمين إجباري لسيارة أخرى اشتركت في الحادث.

وفي السياق ذاته، أشارت «بوبيان تكافل» إلى أن البرنامج يشمل أيضا تغطية المركبة في حالة الخسارة الكلية، التي قد تلحق بها نتيجة حادث، خصوصا إذا كانت تكلفة هذا الحادث تزيد على 75% من القيمة التأمينية للمركبة.

كما تشمل تغطية المشترك من التعويضات المادية التي قد يطالبه بها الغير، وتثبت مسؤوليته عنها نتيجة الإصابات أو الأضرار التي لحقت بهم جراء قيادته، وذلك أثناء سريان وثيقة التأمين على إجازة القيادة.

أما الأمر اللافت في البرنامج، فهو ما يسمى بتأمين البطاقة البرتقالية، والذي يغطي المسؤولية المدنية التي قد تقع على المشترك نتيجة ارتكابه لحادث مروري أثناء سفره عبر الدول العربية المغطاة بموجب بطاقة التأمين.

وفيما أكدت الشركة أن البرنامج يشمل تغطية الخسارة أو الضرر الدي ينتج عن حادث مروري لمركبة المشترك وملحقاتها وقطع غيارها، أكدت أنها تعمل على توفير سيارة بديلة إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق وغيرها من المزايا الفريدة.