يمنح عملاءه فرصاً أكثر للربح وجوائز مالية تصل إلى 30 ألف دينار شهرياً

نظرا للإقبال الكثيف الذي يلقاه حساب السنبلة بين أوساط العملاء وارتفاع حجم الودائع، عمل بنك وربة - أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار في الكويت - على احداث تطوير على حساب السنبلة عبر زيادة اجمالي الجوائز لتبلغ 30 ألف دينار شهريا عوضا عن 20 ألف دينار توزع على 13 فائزا كالآتي: فائز بـ 10 آلاف دينار + فائزان بـ 5.000 دينار + 10 فائزين بـ 1.000 دينار.

وتأتي مبادرة بنك وربة بالاستناد الى مكانته بنكا متصدرا في تقديم حلول مصرفية إسلامية تنافسية ومتطورة تلبي احتياجات جميع العملاء. ومن التطورات الجديدة التي أضافها بنك وربة دعما لحساب السنبلة هي إطلاق «وديعة السنبلة» التي تعتبر أول وديعة في الكويت تؤمن للعملاء عوائد متوقعة مرتفعة توزع شهريا أو عند الاستحقاق حسب رغبة العميل، كما تمنحهم فرصة دخول السحب الشهري في حساب السنبلة مقابل كل 1000 دينار يتم ايداعه والفوز بجوائز قيمة، مع العلم أن الوديعة متاحة للعملاء سواء كانوا من عملاء أو غير عملاء حساب السنبلة.

الى ذلك، فالوديعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبنية على أساس الوكالة بالاستثمار، تتميز بفترات استثمار شهرية مرنة، والتي تمتد من شهر الى 12 شهر و24 شهر على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار لوديعة السنبلة 5 آلاف دينار.

ولفتح وديعة السنبلة للعملاء يمكنهم ذلك عبر تطبيق بنك وربة أو عبر الموقع الالكتروني لبنك وربة.

وتتميز وديعة السنبلة بإمكانية التجديد التلقائي عند استحقاقها وبتأمين اعلى نسبة من العوائد المتوقعة والتي قد تصل الى 3% لمن يودع لمدة 24 شهرا وذلك حسب مبلغ الوديعة.

وفي هذا الإطار، ومع إطلاق «وديعة السنبلة»، فان بنك وربة يعطي خيارات أوسع لعملائه بتعزيز فرصهم بالربح والاستثمار.

فاليوم يستطيع عملاء بنك وربة توزيع ايداعاتهم بين «السنبلة»/حسابا ووديعة، ليحصلوا على أعلى فرص ربح من خلال حساب السنبلة وأعلى الأرباح المتوقعة بين البنوك المحلية من وديعة السنبلة. بالإضافة بان بنك وربة اليوم يتصدر قطاع الحلول المصرفية الإسلامية في الكويت، الامر الذي يعزز من جهوده في ابتكار حلول مصرفية واستثمارية تلقى تقديرا بين عملائه لاسيما وأن البنك يخطو واثقا باتجاه المزيد من النمو والتطور.

الى ذلك، يقدم حساب السنبلة فرصا قيمة للعملاء، حيث يحصل عميل بنك وربة على فرصة واحدة للربح في السحب الشهري مقابل كل 10 دنانير، الأمر الذي يعني مضاعفة فرص الربح مع زيادة المبالغ المودعة للفوز في السحب بإحدى الجوائز وعلى مدار السنة.