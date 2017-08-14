فرصة لربح 1.500 دولار يومياً

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن أسماء الفائزين في سحب الأسبوع الثاني لحملة allo التي أطلقتها مؤخرا لعملاء الدفع المسبق وذلك خلال شهر أغسطس 2017.

وجاءت أسماء الفائزين بجائزة 1.500 دولار اليومية كالتالي: حوراء حسين على الجدي، شفقت الله خان عزيز الله خان، طارق محمد العلي، لاكسمان لال دولاجي، محمد جميل أبو زيد، مشعل عبدالامير عبدالرسول الخياط، نوال سالم مضحي المطيري.

وبجوائز نقدية يصل مجموعها إلى 150 الف دولار، تقدم VIVA لعملائها فرصة رائعة لربح 1.500 دولار يوميا و30 الف دولار شهريا. ويدخل العملاء السحب تلقائيا عند شراء خط «allo» جديد أو إعادة تعبئة خطهم عبر الاستقطاع المباشر، تطبيق VIVA، موقع VIVA الإلكتروني، أجهزة الدفع الآلي، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 102، حيث يحصل كل عميل على 10 فرص مقابل كل عملية إعادة تعبئة بقيمة دينار، وتزيد فرص ربحه عند كل عملية إعادة تعبئة جديدة.