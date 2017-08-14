أعلن بنك بوبيان عن طرح احدث خدماته الالكترونية للتواصل مع عملائه وغيرهم على مدار الساعة من خلال الواتساب عبر الرقم 66820082 وذلك للرد على كافة استفساراتهم العامة والتي تتعلق بخدمات ومنتجات البنك.

وقال المدير التنفيذي للقنوات المباشرة في البنك خالد الشمري: «في ظل التطورات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي فإن البنك حريص على توفير اعلى مستويات الخدمة السريعة والمباشرة والتواصل مع العملاء والاجابة عن كافة استفساراتهم وحل المشكلات الطارئة التي يمكن ان تواجههم».

واضاف: «لذلك قام البنك باضافة خدمة الواتساب والتي اتاحها لعملائه وغيرهم للتواصل مع البنك على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع وحتى خلال العطلات الرسمية وايام الجمع ليكون دائما في مستوى تطلعات العملاء وتطبيقا لشعاره الدائم (نعمل باتقان)». واوضح انه تم تخصيص الرقم 66820082 وهو رقم قريب ومشابه لمركز اتصال العملاء الخاص بالبنك 1820082 ليكون سهل الحفظ حيث يمكن للعملاء التواصل مع مركز الخدمة وطرح كافة تساؤلاتهم حيث سيتم الاجابة عنها فورا.

وذكر الشمري ان الخدمة الجديدة تمثل اضافة مميزة لسلسلة من الخدمات الالكترونية التي تميز بنك بوبيان في التواصل مع العملاء من خلال مركز خدمة العملاء كخدمة لايف شات live chat والخدمات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي الاخرى كالانستغرام وتويتر والسناب شات.

وبين الشمري ان مثل هذه الخدمات التي تميز بوبيان تأتي في اطار الحرص على تقديم اعلى مستويات الخدمة للعملاء وهو ما جعل البنك يحصد الكثير من الجوائز المميزة ابرزها جائزة سيرفس هيرو كأفضل بنك اسلامي في خدمة العملاء على مستوى الكويت لسبعة اعوام متتالية الى جانب فوزه للمرة الثانية بجائزة افضل مؤسسة في خدمة العملاء على مستوى الكويت.