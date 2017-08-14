أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية، الناطق الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، خالد القعود عن صدور العدد الأول من صحيفة «كيبيك» الشهرية التي تغطي أهم فعاليات وأخبار الشركة.

وبين القعود، في تصريح صحافي، أن إطلاق جريدة «كيبيك» يأتي تماشيا مع حرص الشركة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أعداد الجريدة ستكون متاحة للتحميل بصيغة «بي دي إف» من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للشركة.

وذكر القعود أن جريدة «كيبيك» تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا إلى أن العدد الأول احتوى جميع الأخبار والفعاليات التي شهدتها الشركة منذ انطلاقتها.

واختتم قائلا: «الأعداد المقبلة من جريدة (كيبيك) ستشهد تغطية شاملة لكل أنشطتها على مدار الشهر، بالإضافة لحوارات وتقارير اخبارية خاصة على مستوى عال من المهنية».

يذكر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) إحدى أكبر الشركات التابعة لمؤسسة البترولية الكويتيية من حيث رأس المال، وجاءت انطلاقتها الفعلية في أبريل الماضي دعما للاقتصاد الوطني وتحقيقا للتكامل في القطاع النفطي.