لامبروس: صممنا برامج التدريب لنمنح الطلاب خبرات حقيقية في عالم الأعمال

أطلقت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، برنامجها للتدريب الصيفي للسنة الرابعة على التوالي، وذلك كجزء من التزامها نحو دعم التعليم والشباب في الكويت.

يستقبل برنامج التدريب الصيفي طلاب السنة الأولى والثانية في الجامعة ويقدم لهم الفرصة للتعرف على مختلف شركات وإدارات العمل في صناعات الغانم.

ويمنح البرنامج الطلاب المهارات التقنية والمهنية التي تمكنهم من تطبيق ما تعلموه أكاديميا في مشاريع عملية حقيقية.

وقد تم اختيار 15 طالبا وطالبة فقط من بين مئة من المتقدمين، وذلك بالمفاضلة بينهم على أساس معدلهم الدراسي والمقابلات الشخصية التي خضعوا لها.

ويأتي الطلاب المقبولون في برنامج التدريب الصيفي من تخصصات وجامعات مختلفة محلية وعالمية.

ويتضمن البرنامج تدريبا منظما في عدة شركات وإدارات في صناعات الغانم، بحيث يمر المتدربون عليها تباعا خلال فترة التدريب التي تستمر لأربعة أسابيع.

وفي تعليقه على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم جورج لامبروس: «يسعدنا جدا أن يكون لدينا مجموعة من المتدربين المجتهدين والطموحين هذا الصيف، وقد صممنا برامج التدريب ليمنحهم خبرات حقيقية في عالم الأعمال. ونلتزم في شركة صناعات الغانم بتوفير فرص للتنمية الوظيفية لطلاب الكويت، وما يميز برامجنا التدريبية هو أننا نستفيد فعليا من أفكار وأعمال المتدربين، حيث إننا نطبقها على أرض الواقع، مما يعطي الطلاب فرصة لرؤية تأثير أعمالهم على شركتنا».

كما تقدم صناعات الغانم برنامج التدريب المهني لطلاب السنة الثالثة والرابعة في الجامعة. ويوفر هذا البرنامج تجربة أكثر إثراء للطلاب الكبار من خلال اتباع منهج أكثر تركيزا، حيث يتم يعمل الطلاب في شركة أو إدارة واحدة طوال فترة التدريب.

هذا العام، تم قبول 24 طالبا تدربوا في العديد من الشركات والإدارات المختلفة مع الشركة. ومن الجدير بالذكر أن شركة صناعات الغانم تدعم التعليم وتمكين الشباب بشكل كبير من خلال المبادرات والجهات المختلفة التي ترعاها، مثل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية وفي أستراليا، بالإضافة إلى دعمها المستمر لمنظمة إنجاز الكويت.

كما كانت الراعي البلاتيني لمؤتمر «عرب نت» الأخير، حيث غطت تكاليف حضور المؤتمر لـ 100 من طلاب المرحلة الجامعية.