كشف المدير العام لشركة جلف فود لتعبئة المواد الغذائية فواز المطيري عن توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع شركة المملكة للصناعات الغذائية السعودية لتوزيع منتجات الشركة في السوق السعودي، مشيرا الى ان اتفاقية التعاون تعكس رغبة الشركة في نقل التجارب والخبرات الكويتية في مجال التعبئة والتغليف من السوق المحلي الي السوق السعودي، لاسيما ان جلف فود تعد احدى الشركات المبادرة في المشروعات المتوسطة والصغيرة.

واضاف المطيري ان (جلف فود) المالكة للعلامة التجارية لمنتجاته (بوابة الهند) الكويتية تركز على رفع معدل حصتها السوقية من 20 الى 40% في السوق المحلي وذلك بمزيد من التوسع في الاسواق الموازية للجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان منتجات الشركة تتوفر في نحو 80 نقطة بيع من بينها 35 جمعية تعاونية.

ومن جانبة اوضح رئيس مجلس الادارة لشركة المملكة للصناعات الغذائية السعودية الدكتور يوسف بن عامر الغامدي ان اتفاقية التعاون المشترك تمثل دعما لتسويق المنتج الكويتي في السوق السعودي كونه اكبر أسواق دول الخليج، مبينا ان الدافع وراء ذلك التعاون يأتي انطلاقا من جودة منتجات جلف فود التي نأمل ان تستحوذ علي شريحة كبيرة من قطاع المستهلكين في المملكة.