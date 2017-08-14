الفيصل: نتائج البنك دليل على وجود أرباح مستمرة ودخل مستقر لهذا العام

عبدالرحيم: البنك يركز جهوده على مواصلة تطوير منتجاته وخدماته وتحسين العروض

أعلن بنك الإثمار - بنك التجزئة الإسلامي التابع بالكامل لشركة الإثمار القابضة ويتخذ من البحرين مقرا له عن صافي ربح بلغ 4.38 ملايين دينار بحريني للنصف الأول من العام 2017.

وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لفترة الاشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017 قد بلغ 1.54 مليون دينار بحريني.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة الاشهر الستة المنتهية 30 يونيو 2017، وهي أول نتائج مالية للنصف الأول للبنك يتم الإعلان عنها منذ تنفيذ الهيكلة الجديدة للمجموعة التي تمت بنجاح في شهر يناير من هذا العام، وبالتالي فإنه لا توجد نتائج سابقة لمقارنتها بهذه النتائج.

وقال سموه: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن أن البنك حقق أرباحا في عام 2017، حيث سجل بنك الإثمار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في30 يونيو 2017 صافي ربح بلغ 1.3 مليون دينار بحريني.

وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك لهذه الفترة قد بلغ 0.4 مليون دينار بحريني».

وأضاف سموه: «تظهر النتائج المالية نصف السنوية لبنك الإثمار وجود أرباح مستمرة ودخل مستقر لهذا العام. وفي النصف الأول من العام 2017، سجل البنك صافي دخل قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب الخارجية قدره 12.71 مليون دينار بحريني، بما في ذلك 6.22 ملايين دينار بحريني لفترة الاشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2017.

كما أظهرت النتائج أن بنك الإثمار سجل إيرادات إجمالية للنصف الأول من العام بلغت 76.44 ملیون دينار بحریني، بما في ذلك 39.23 ملیون دينار بحریني لفترة الاشهر الثلاثة المنتهیة في 30 یونیو»2017.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبد الرحيم بأن البنك يركز جهوده على مواصلة تطوير منتجاته وخدماته وتحسين العروض المقدمة لعملائه ويؤكد أن جهود البنك التي يبذلها ليكون قريبا من عملائه تؤتي ثمارها.

واستطرد عبد الرحيم قائلا:«إن النتائج المالية للنصف الأول لبنك الإثمار تظهر أننا على المسار الصحيح وأن بنك الإثمار يسعى ليصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة.

كما تشير النتائج إلى أن إجمالي الأصول قد ارتفع بنسبة 5% لفترة الاشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2017 ليصل إلى 3.26 مليارات دينار بحريني، بعد أن كانت 3.11 مليارات دينار بحريني كما في 31 مارس 2017.

وقد ارتفعت محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة بنسبة 4.8% خلال نفس الفترة لتصل الى 1.05 مليار دينار بحريني في 30 يونيو 2017، مقارنة بـ 0.99 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2017».

وقال عبد الرحيم: يعود هذا النمو إلى التركيز المستمر على تطوير أعمالنا المصرفية الأساسية. يمتلك بنك الإثمار واحدة من كبرى شبكات التجزئة المصرفية في البحرين، والبنك معروف على نطاق واسع بأنه من أحد البنوك الإسلامية الرائدة والأكثر ابتكارا في المنطقة.