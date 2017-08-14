منتجو النفط الأميركيون يعلنون عن خططهم لتقليص معدلات الإنفاق في المستقبل

توقعات الطلب العالمي على النفط زادت 0.1 مليون برميل ليصل إلى 96.49 مليون برميل يومياً ذكر تقرير شركة كامكو عن أداء أسواق النفط العالمية، ان أسعار النفط تعافت في مستهل أغسطس 2017 بعد تراجع دام على مدى الأشهر السبعة الماضية حتى شهر يونيو 2017، وارتفعت إلى اعلى مستوياتها المسجلة منذ الأسبوع الأخير من مايو 2017، وذلك على اثر تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة بما دعم إعادة توازن السوق النفطي.

وقد ساهم عدد من التطورات والبيانات الإيجابية في دعم أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك التعهد بالحد من الصادرات النفطية وتراجع سعر الدولار إلى أدني مستوياته على مدى عدة أشهر بالإضافة إلى تحسن المقومات الاقتصادية في الولايات المتحدة بما يدعم تزايد الطلب على النفط.

هذا وتخطت أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت 53 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2017 في حين استعاد خام الأوبك سعر 50 دولارا للبرميل بعد ثلاثة اشهر من الأداء الضعيف.

في الوقت ذاته، ارتفعت المتوسطات الشهرية لأسعار النفط بعد ان عانت من التراجع على مدى شهرين متتاليين.

حيث بلغ متوسط سعر خام الأوبك 46.93 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل كل من مزيج خام برنت والنفط الخام الكويتي ارتفاعا أعلى بنسبة 4.1% و4.5% على التوالي.

وفي الوقت ذاته، تشير أحدث تقارير مخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى ارتفاع استخدام مصافي التكرير الأميركية لمستويات تاريخية بما أدى إلى هبوط مخزون الخام الأميركي.

وتراجع إجمالي المخزون بمعدل 6.45 ملايين برميل أيضا نتيجة لتراجع واردات النفط الأميركية.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع الإنتاج النفطي الأميركي للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع مما يعكس الاتجاه الذي شهدته منصات الحفر الأميركية وفقا لبيكر هيوز، بالإضافة إلى ذلك، اعلن عدد من منتجي النفط الأميركيين عن خططهم لتقليص معدلات الإنفاق في المستقبل، الأمر الذي قد يؤثر على إنتاج الولايات المتحدة.

أما على صعيد توقعات الطلب العالمي على النفط للعام 2017 فقد تم رفعها بمعدل 0.1 مليون برميل يوميا في أحدث تقارير الأوبك الشهرية، حيث يتوقع ان يصل الطلب في الوقت الحاضر إلى 96.49 مليون برميل يوميا.

من جانب آخر، استمر إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأوپيك في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي في يوليو 2017 وصولا إلى 32.9 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات وكالة بلومبيرغ ومصادر الأوپيك الثانوية.

ويعد هذا أعلى معدل انتاج شهري خلال العام الحالي والذي نتج بصفة أساسية عن ازدياد الإنتاج الليبي في يوليو 2017. إلا ان تراجع انتاج الأوپيك على أساس سنوي لا يزال متماشيا مع مستويات الأشهر السابقة في حدود 2% لشهر يوليو 2017.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبيرغ، ارتفع انتاج النفط لدول الأوپيك بحوالي مليون برميل يوميا على مدار الاشهر الثلاثة الماضية، والذي نعتقد انه يستهدف أساسا تلبية احتياجات موسم الصيف.

كما رفعت كل من السعودية والامارات الإنتاج بمعدل هامشي بلغ 30 ألف برميل يوميا، في حين أضافت الغابون 20 ألف برميل يوميا خلال الشهر.

إلا ان ارتفاع الإنتاج هذا الشهر قابله تراجع انتاج أنغولا (-30 ألف برميل يوميا) وانخفاض إنتاج إيران والكويت وقطر بواقع 10 آلاف برميل يوميا لكل منهم.