خبرات طويلة في القطاع المصرفي

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تعيين طارق وليد محمود في وظيفة نائب أول الرئيس التنفيذي - مجموعة الأعمال المصرفية، حيث سيتولى مهام إدارات: الخدمات المصرفية للشركات، الخزانة، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة، والثروات، ويتبع مباشرة للرئيس التنفيذي للبنك.

وقبل انضمامه للبنك، شغل محمود العديد من المناصب في قطاع البنوك بشكل عام. وهو حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم الإدارية من معهد جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا، ويمتلك محمود خبرات في القطاع المصرفي والخدمات المالية، والتي اكتسبها على مدار أكثر من 23 عاما من مسيرته المهنية في مناطق أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يعكس اهتمام البنك الأهلي المتحد بتعزيز كوادره بأصحاب الخبرات المصرفية الواسعة، للحفاظ على الهيكل الإداري القوي، والبنية المؤسسية المتينة التي يتمتع بها البنك.

وبهذه المناسبة أفاد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد ريتشارد جروفس: «يطيب لي الترحيب بطارق محمود ضمن فريق الإدارة العليا بالبنك، وإنني على ثقة بأنه سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للبنك وذلك من خلال خبرته الإدارية والمصرفية الثرية والمتنوعة، فالبنك الأهلي المتحد يحرص على استقطاب الكفاءات المهنية الرفيعة المستوى ومن بينهم طارق محمود».

وحول رؤيته لدوره في البنك الأهلي المتحد، قال محمود: «فخور بالانضمام للبنك الأهلي المتحد لما له من تاريخ طويل وعريق في الكويت وأتطلع للمشاركة مع الفريق الإداري بالبنك في مسيرة نجاح هذا البنك ودعم التقدم الاقتصادي المتواصل في الكويت».