على حاملي بطاقات «الأهلي طيران الإمارات» الائتمانية إنفاق مبلغ 100 دينار

أجرى البنك الأهلي الكويتي أول سحوباته الشهرية لعرض الصيف «سافر حيث تشاء، هذا الصيف» بتاريخ 9 أغسطس 2017.

وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وفاز بالسحب هذا الشهر كل من:

٭ أحمد علي عبدالمحسن الحرز، فرع الزهراء بـ 500.000 ميل.

٭ مشعل سالم طلاب الهاجري، فرع الصباح ب 300.000 ميل.

٭ الشيخ علي بدر سعود الصباح، فرع الجابرية بـ 200.000 ميل.

وتجدر الإشارة إلى ان الفرصة قائمة للمشاركة في السحب الأخير القادم، فيجب على حاملي بطاقات الأهلي طيران الإمارات الائتمانية والدفع المسبق إنفاق مبلغ 100 دينار كحد أدنى خلال فترات الشراء التالية: من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، مما يؤهلهم للفوز بالجائزة الأولى أو الثانية أو الثالثة والتي تمنحهم 500 ألف أو 300 ألف أو 200 ألف ميل سكاي واردز طيران الامارات تباعا ليصل مجموع الأميال التي سيتم الفوز بها مليون ميل من سكاي واردز.

وكلما زاد عدد النقاط التي يكسبها حاملو بطاقات الأهلي تضاعفت فرصهم بالفوز.

والجدير بالذكر أنه يحق لحاملي البطاقات الذين حالفهم الحظ وفازوا في أحد السحوبات، أن يشاركوا من جديد في السحوبات التالية ما يمنحهم فرصة الربح أكثر من مرة.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي والأخير في 13 سبتمبر 2017 حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة الجدد بعد ذلك مباشرة أسبوعيا من خلال وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائزين بشكل شخصي بعد إجراء السحوبات.