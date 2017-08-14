أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: خالد محمود إسماعيل، احمد عباس الرئيس، ناصر عبدالعزيز العوضي، حسن علي البناي، وعمر علي الزميع. بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار.

وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.