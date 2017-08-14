البرنامج أتاح للطلبة الاطلاع على آلية عمل الإدارات والفروع وأساليب العمل المصرفي

اختتم البنك التجاري الكويتي فعاليات المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه التدريبي الصيفي السنوي الموجه لأبناء وأقارب الموظفين الذي استمر خلال الفترة من 23 يوليو الماضي حتى 3 أغسطس الجاري. وقد هدف البرنامج إلى إتاحة فرص التدريب للطلاب والطالبات وإكسابهم الخبرات والمعلومات الأولية حول طبيعة العمل في القطاع المصرفي والتعامل مع العملاء، بالإضافة إلى شغل أوقات فراغ الطلاب والطالبات الدارسين خلال عطلتهم الصيفية في مجالات مفيدة.

وبهذه المناسبة، قالت منى العبد الرزاق المدير العام لإدارة الموارد البشرية بالبنك التجاري: يسعدنا اختتام الدورة التدريبية الميدانية التي شارك فيها عدد من أبناء وأقارب الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاما، والتي حرصنا من خلالها على تزويد المتدربين والمتدربات بالمهارات اللازمة لإكسابهم المعارف المرتبطة بالعمل المصرفي، بالإضافة إلى إتاحة المجال لهم للاطلاع على آلية عمل الإدارات والفروع وأساليب العمل المصرفي من خلال التدريب الميداني بأفرع البنك التجاري، موضحة أنه تم تنظيم لقاء تنويري لإطلاعهم على بعض جوانب العمل المصرفي ومن ثم توزيعهم على الفروع القريبة من مقر إقامتهم لتسهيل عملية انتقالهم للفروع.

وتابعت العبد الرزاق: إن تنظيم البنك لمثل هذه البرامج التدريبية لأبناء وأقارب الموظفين، إنما يأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية الشاملة للبنك تجاه المجتمع، وفي إطار التزامه تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل وكذلك لتوطيد العلاقات المتميزة بين البنك وموظفيه من جهة أخرى.

من جانبها، أشارت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إلى أن «التجاري» يحرص على تنظيم برنامجه التدريبي الصيفي في تأهيل أبنائنا الطلاب والطالبات على أساسيات العمل المصرفي من حيث إمكانية العمل كفريق واحد، وفن التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة لهذه الدورة. وأضافت ان البنك يعتمد في برامجه التدريبية على السلاسة والمرونة التي تساعد هذه الفئة الشبابية على التجديد والإبداع والابتكار.

وفي ختام البرنامج التدريبي، قام البنك بمنح المتدربين والمتدربات شهادات تقدير ومكافآت مالية، حيث أعربوا عن سعادتهم بحضور هذا البرنامج وعن مدى استفادتهم من هذا التدريب الذي حصلوا عليه في فروع البنك التجاري، متمنين للبنك المزيد من التقدم والازدهار.