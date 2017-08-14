الدهيم: دعوة للقطاع المحلي للمشاركة تفعيلاً لرغبة سموه في تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري فاعل ونابض بالمنطقة

دعت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي الشركات المحلية الكويتية باسمة يوسف الدهيم للمشاركة بإحدى اهم التظاهرات الدولية التجارية والاسلامية التي ستشهدها الكويت والمزمع اقامتها في الفترة من 6 – 10 فبراير 2018 العام المقبل ممثلة في «معرض الكويت التجاري الدولي - الثاني» والذي سيحظى هذا العام باستضافة مميزة للدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وسيقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه انطلاقا من التوجه الوطني الذي يأتي في سياق التزامنا بتحقيق الرغبة السامية لسموه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي فاعل ونابض بالمنطقة وتفعيله كواقع عملي وملموس.

واشارت الدهيم إلى ان تنظيم هذا المعرض الذي يقام برئاسة وزارة التجارة والصناعة بالكويت وشراكة مع شركة معرض الكويت الدولي، وبالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة تحت شعار «الشراكات بين المنشآت الصغرى والمتوسطة: رافعة للاندماج والتعاون التجاري والاقتصادي»، يأتي ايمانا من الشركة بأهمية هذا القطاع وما يلعبه من دور على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي والاسلامي، وتكمن اهميته في المكانة التي تكتسبها الكويت باحتضانها لأهم المعارض الدولية المتخصصة في العالم ولجعل «معرض الكويت التجاري الدولي» واحدا من اهم المعارض المتخصصة في المنطقة ليقترن ويسجل باسمها كدولة رائدة في تنظيم هذا النوع من المعارض التجارية.

واشارت الدهيم الى ان هذا المعرض سيشهد افتتاحا رسميا من قبل وزير التجارة والصناعة الكويتي وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والاسلامية الاعضاء بهذه المنظمة، ولقد تم توجيه الدعوات الرسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة وشركة معرض الكويت الدولي لعدد من الجهات والهيئات الدولية وممثلي البعثات والمكاتب التجارية والاقتصادية، وجمع من سفراء الدول واعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين والشركات المحلية والاقليمية والعالمية ورجال المال والأعمال للمشاركة بهذا المعرض الدولي المتميز.

واشارت الدهيم إلى ان عدد اعضاء منظمة التعاون الاسلامي التي تعد ثاني اكبر منظمة حكومية دولية بعد الامم المتحدة يبلغ 57 دولة موزعة على اربع قارات، وتضم تحت مظلتها عدة اجهزة ومؤسسات، ومن اهمها المركز الاسلامي لتنمية التجارة وهو جهاز فرعي لمنظمة التعاون الاسلامي مكلف بتنشيط التبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الاعضاء والمساهمة في رفع انتاج الدول الاعضاء، وتمهيد السبل للمشاركة في الاسواق العالمية والعمل على جمع وترويج المعلومات التجارية، ومساعدة الدول الاعضاء في تنشيط التجارة من خلال تنظيم المعارض التجارية الدورية في مختلف المجالات.

وأضافت ان هذا المعرض يعد ملتقى لرجال الاعمال وهيئات تنمية التجارة والجمعيات المهنية في العالم الاسلامي، كما يشكل منبرا للفاعلين الاقتصاديين في الدول الاعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم، وعقد صفقات تجارية وتنمية وتوثيق علاقات شراكة جديدة، مشيرة الى ان صالات المعرض سيتم تقسيمها لاجنحة تشتمل على مشاركات رسمية ممثلة بالقطاع الحكومي للدول المشاركة، اضافة الى قطاعات داخلية وفقا لانشطة الشركات (الانشائي – العقاري – الاثاث والمفروشات – اخرى)، الى جانب مشاركة شركات محلية وطنية كويتية بالاضافة الى تخصيص جناح خاص بوزارة التجارة والصناعة الكويتية.

واشارت الدهيم الى انه سيقام على هامش المعرض فعاليات مميزة منها اجتماع الشبكة الشاملة لهيئات ترويج التجارة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اضافة الى اجتماع القطاع الخاص للدول الاعضاء في هذه المنظمة والذي ستنظمه الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة (ICCIA) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، كما ستعقد اجتماعات ثنائية (B2B) بين رجال الاعمال.

ولفتت قائلة: «اننا بانتظار توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التجارة الصناعة والامانة العامة للتخطيط الكويتية لتنظيم ملتقى شبابي دولي على هامش المؤتمر ايضا يتضمن كافة المشاريع الصغيرة والابداعات والاختراعات على مستوى دول الخليج ودول منظمة التعاون الاسلامي وكيفية اقامة المشاريع الصغيرة وتمويلها للشباب».

واختتمت مشيرة إلى ان هذا المعرض من شأنه ان يساهم في تنمية ودعم القطاع التجاري وزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في ظل قانون تشجيع الاستثمار المباشر الجديد الذي يعد فرصة لتلاقي الاطراف المختلفة وتفعيلا للاتفاقات التجارية بين الكويت واعضاء منظمة التعاون الاسلامي والدول الاخرى ايضا والتي ترتكز على سبل تسهيل ومساعدة ودعم المستثمرين الاجانب ومعاونتهم على فتح افاق تسويق جديدة.