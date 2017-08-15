عملاء المؤسسات الثلاث سيستمتعون بخدمات إنترنت عالية الجودة أثناء إجراء المكالمات على الهواتف الذكية

العود: سيعزز من قدرات الشركة لتقديم عمليات الربط الداخلي لعملائها خارج شبكة زين

فورستر: تساهم هذه المبادرة في تحسين تجربة العملاء وجودة الخدمة المقدمة لهم

خان: من الضروري تعزيز شراكتنا عن قرب مع باقي المشغلين في سوق الاتصالات الكويتي

أعلنت شركات الاتصالات المتنقلة في الكويت «زين» وOoredoo وVIVA عن إطلاق أول شبكة محلية مترابطة للمكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع (VoLTE) على مستوى أسواق الشرق الأوسط، وتوفير الخدمة تجاريا بين شبكات الاتصالات الثلاث.

وذكرت الشركات في بيان صحافي مشترك أن هذا التعاون سيتيح خدمة المكالمات الصوتية فائقة الجودة عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE بين عملائها محليا، حيث ستمنحهم هذه الخطوة غير المسبوقة كفاءة تشغيلية عالية في خدمات الاتصالات ذات الجودة الفائقة أثناء إجراء المكالمات عن طريق الهواتف الذكية المتوافقة.

وقد أبدت الفرق الفنية في شركات الاتصالات الثلاث تفانيا كبيرا لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث تم التعاون بين جميع الأطراف وبإشراف الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لجعل الكويت الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق خدمة (IMS Interconnect) تجاريا.

وكانت قد أجريت العديد من الاختبارات الناجحة بين الشبكات الثلاث قبل الإطلاق التجاري للشبكة المترابطة، ويعود النجاح في تحقيق هذا الإنجاز إلى الخبرة العريقة التي تتمتع بها شركة «هواوي» التي قامت بدعم المشروع من خلال القدرات الفنية والتشغيلية لبنيتها التحتية المتكاملة في الكويت.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التقني بالوكالة في شركة زين الكويت دعيج العود «هذا الإنجاز يضيف قيمة كبيرة وجدوى حقيقية إلى عملائنا، حيث سيستمتعون بمزايا غير مسبوقة على الشبكة المترابطة، فالبنية التحتية لدينا لشبكة الجيل الرابع واستمرار الاستثمار فيها سيغنينا بالكامل عن البنية التحتية القديمة للجيل الثاني والثالث، حيث سيكون هناك تركيز أكثر في الاستثمار في البنية التحتية للجيل الرابع».

وأوضح العود أن هذا الإنجاز سيعزز من قدرات الشركة لتقديم عمليات الربط الداخلي لعملائها خارج شبكة زين، وبين قائلا: «الخطوة التالية ستكون تجربة الشبكة المتكاملة الدولية لربط جديد يسمح لعملائنا بإجراء مكالمات صوتية ذات جودة عالية VoLTE مع شركائنا الآخرين، ما سيسمح لنا بتقديم التجوال لخدمة VoLTE».

من جانبه، صرح رئيس قطاع التكنولوجيا في Ooredoo الكويت هندرك فورستر في هذا الشأن قائلا: «تساهم هذه المبادرة في تحسين تجربة العملاء وجودة الخدمة المقدمة لهم في الكويت، زيادة سرعة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية بتقنية VoLTE على شبكاتنا ستضع الكويت في المقدمة، وستكون هذه المبادرة أساسا للكثير من الخدمات المضافة الجديدة، ومما لا شك فيه أن شبكة الاتصالات بتقنية LTE المتطورة مع التوسعات والتحديثات والتغطية على نطاق واسع التي أجريناها على الأبراج في الفترة السابقة ستمكننا من تقديم خدمات أفضل وتجربة مثرية لعملائنا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في VIVA الكويت م.ضرار هاشم خان: «في عام 2015 أدخلت VIVA تقنية VoLTE على شبكتها، مما يتيح للعملاء الحصول على المكالمات الصوتية عالية الجودة ومكالمات الفيديو عالية الدقة من خلال شبكة LTE، ويسهل تطوير الابتكارات القائمة ويمهد الطريق للتنمية المستقبلية للعديد من التطبيقات للمستهلكين والشركات معا».

وأضاف خان: «نجد من الضروري تعزيز شراكتنا عن قرب مع باقي المشغلين في سوق الاتصالات الكويتي، مما يمكننا من الاستمرار في تقديم خدمات ومنتجات فريدة تلبي طموحات وتطلعات عملائنا.



نحن في شركة الاتصالات الكويتية VIVA، تعهدنا بإثراء حياة عملائنا من خلال استراتيجيتنا ورؤيتنا المبتكرتين ليس فقط كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بل أيضا كشركة مبنية على أساس إرضاء العميل».

وعلق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA أليكس سنكلاير: «تحسب هذه الخطوة الكبيرة لصالح المنطقة، وستوفر تجربة اتصال صوتية متطورة وعالية الجودة لمشتركي الهواتف المتنقلة في الكويت.



نهنئ كلا من Ooredoo وVIVA و«زين» على اتخاذ الدور الريادي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في تقديم الخدمات غير المسبوقة لعملائهم في الكويت، وندعو شركات الاتصالات الأخرى في العالم الى اتخاذ الخطوة ذاتها».

من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي الكويت» جيسون جيانغ: «إن إطلاق هذه الخدمة بين مشغلي الاتصالات الثلاث يمثل إنجازا غير مسبوق لتطور تقنية الجيل الرابع في الكويت، حيث ستقوم بتوفير خدمات اتصال صوتية عالية جودة للمستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز موقع الكويت كدولة رائدة في خدمات الجيل الرابع على مستوى المنطقة.



إن شركة هواوي، وبكونها مقدما عالميا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملتزمة بالتعاون المستمر مع مشغلي الاتصالات في الكويت وخارجها لإطلاق خدمات الـ VoLTE للتجوال الدولي كجزء من التطور الذي تشهده تقنية الجيل الرابع، وسنستمر أيضا بالمساهمة في تطوير وتقديم التقنيات الجديدة والخدمات المبتكرة للسوق الكويتي».

ويبرز هذا الإنجاز الذي جاء نتيجة ثمرة التعاون المشترك بين الشركات الثلاث القدرات التي يتمتع بها قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت، فهو خطوة إيجابية تحسب على مستوى أسواق المنطقة، حيث سيقدم تجربة اتصال متطورة لمشتركي الشبكات الثلاث.

ويصنف الخبراء والمتابعون في صناعة الاتصالات تقنية المكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE) بأنها واحدة من الخدمات المبتكرة التي تمتلك إمكانات وقدرات استثنائية ذات فوائد ومزايا عديدة، باعتبارها تسهم في تعزيز تجربة الاتصالات بشكل عام عبر توفيرها تجربة اتصال عالية الوضوح على مستوى المكالمات الصوتية.

كما أن هذه الخدمة ستعزز سرعة استجابة الشبكة أثناء الاتصال، وكانت الدراسات أثبتت أن هذه التقنية المتطورة ستساهم في تعزيز رضا العملاء بشكل كبير، وذلك بفضل ما تتيحه لهم من قدرات أفضل على السماع والتواصل مع الآخرين أثناء إجراء المكالمات.

الجدير بالذكر أن تقنية VoLTE توفر حلولا عملية وقدرات استثنائية عديدة، حيث تمتاز بتعزيز تجربة العميل بشكل عام من خلال تسريع عملية الربط بين المتصل والمتلقي، بحيث يتمتع المستخدم بأسرع تجربة اتصالات متطورة ممكنة تتسم بالانسيابية والجودة الفائقة، وذلك من خلال إمكانية إجراء المكالمات الصوتية على شبكة الجيل الرابع جنبا إلى جنب مع خدمة نقل البيانات، مما سيعزز من استجابة الشبكة أثناء الاتصال بشكل أكبر.