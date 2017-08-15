أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عرض التجوال المميز لعملائها للدفع المسبق والدفع الآجل معا، خلال زيارتهم للمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، وذلك في الفترة من 13 أغسطس حتى 24 سبتمبر 2017.

وحرصا من VIVA على تلبية احتياجات عملائها أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة تم تخصيص هذه الباقة بقيمة 12 دينارا فقط، والتي توفر مكالمات وإنترنت غير محدودة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC.



وتحتل VIVA مركزا محليا رائدا في مجال الاتصالات وتحرص على أهمية تواصل الحجاج مع عائلاتهم أثناء سفرهم، لذلك أطلقت هذه الباقة المميزة والحصرية التي توفر لهم راحة البال عند استخدام التجوال أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وإذ تتمنى VIVA للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، فهي تمنحهم من خلال هذا العرض فرصة تقبل التهاني والتبريكات، مقربة بذلك المسافات بينهم وبين أهلهم وأحبائهم.

وللاشتراك بهذه الباقة يمكن للعملاء إرسال الحرف H برسالة نصية إلى 102.