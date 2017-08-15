حصل طالب الهندسة من «أوكسبريدج ماساشوستس»، على فرصة العمل في قطاع السيارات وبالأخص في فورمولا واحد، إذ أعلنت شركة «إنفينيتي»، أن إيفان سلوان هو الفائز الأميركي في أكاديمية إنفينيتي للهندسة 2017.



وأشارت الشركة في بيان صحافي، إلى انه تم اختياره من بين آلاف المشاركين، وبعد نجاحه في التصفيات النهائية مع 9 منافسين خلال حدث أقيم في مقر شركة مايكروسوفت، سينتقل سلوان الذي يبلغ من العمر 21 عاما إلى المملكة المتحدة خلال شهر أكتوبر.



وذكرت «إنفينيتي» أنه إلى جانب السفر والإقامة، سيحصل سلوان على راتب، وسيارة من «إنفينيتي»، إضافة أنه سينال فرصة العمل مع المهندسين الرائدين في أبرز شركات السيارات والسباقات حول العالم.

وبينت أن سلوان، طالب الهندسة الميكانيكية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، سيمضي ستة أشهر في المركز الفني لفريق رينو سبورت فورمولا واحد في المملكة المتحدة (إنستون)، وستة أشهر من العمل في المركز التقني الأوروبي لـ «إنفينيتي» (كرانفيلد)،.



وذكر المدير الدولي في شركة «إنفينيتي موتور سبورت» توماسو فولب: «مع مرور كل سنة من الأكاديمية، نتعجب من عدد الطلاب الراغبين في دخول الأكاديمية من جميع أنحاء العالم ومن مواهبهم وقدراتهم المختلفة.



لقد شهد الطلاب إنجازات خريجي الأكاديمية السابقين، الذين حصلوا على مهن مرموقة في كل من قطاع السيارات والسباقات.



لذلك، يزداد عدد الطلاب الراغبين في المشاركة ليبدأوا مسيرتهم المهنية».