ستتولى الشركة عملية توفير فرص وظيفية للكويتيين في قطاع التأمين

أعلنت الخليج للتأمين واعادة التأمين، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية في الكويت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت (كلية العلوم الادارية).

وتهدف المذكرة الى تضافر الجهود بين الطرفين من خلال تعزيز البحوث المشتركة لخدمة قطاع التأمين الكويتي وتوفير فرص وظيفية في مجالات التأمين المختلفة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين وإعادة للتأمين طارق عبدالوهاب الصحاف وعميد كلية العلوم الادارية د.مشاري الهاجري، التي بموجبها تقوم الخليج للتأمين وإعادة للتأمين بدعم الجامعة من خلال تسخير مكاتبها للطلبة المقبلين على التخرج والباحثين عن التدريب الميداني.



ولن تقتصر الاتفاقية على تجديــــد مكاتب للطلبة والخريجين فقــــط، بل ستقوم برعاية مكتــــب تدريب الطلبة والخريجين وتوفير الديكورات والاعمال الفنية اللازمة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من توقيع المذكرة.



وستتولى عملية توفير فرص وظيفية للكويتيين خاصة الباحثين عن فرص عمل في قطاع التأمين، كما ستقوم بإرسال موظفين ذوي خبرة عالية ومتخصصين في قطاع التأمين إلى جامعة الكويت كممثلين عن الشركة لتمكين الطلبة من التعرف على مجالات التأمين المختلفة.

فيما ستقوم ادارة كلية العلوم الادارية بتسخير مركز البحوث لديها لتعزيز البحوث المشتركة بين الطرفين لخدمة قطاع التأمين الكويتي كونه يفتقر إلى البحوث الجديدة التي تتواكب مع التطورات العالمية في قطاع التأمين الدولي، فضلا عن اتاحة الفرصة للاستفادة من مرافق جامعة في القيام بمعارض الفرص الوظيفية ومشاركة انشطة الطلبة المختلفة.