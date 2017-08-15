عروض على طرازات طوارق وتيغوان وباسات وغولف GTI الجديدة

تطلق فولكس واجن الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، عروض الصفقة الذكية والحصرية لهذا الشهر مع قرب انتهاء موسم الصيف لتقدم لعملائها باقة من المزايا الحصرية والتي تتضمن كفالة المصنع لمدة ثلاث سنوات بغض النظر عن المسافة المقطوعة، وذلك على طرازات طوارق وتيغوان وباسات وغولف GTI الجديدة.

ويقدم العرض الحصري باقة من المميزات والفوائد للعملاء عند شراء إحدى السيارات وتتضمن كفالة المصنع لمدة ثلاث سنوات بغض النظر عن المسافة المقطوعة، إلى جانب الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو حتى 45.000 كيلومتر.



كما تشمل المزايا المجانية أيضا ثلاث سنوات من التأمين ضد الغير وتسجيل لوحة السيارة في إدارة المرور بالإضافة إلى تسلم بطاقة BMC PLUS لمميزات وخدمات خاصة إضافية للعملاء.

وتعليقا على إطلاق حملة العروض الحصرية، أشار المدير العام لشركة فولكس واجن الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، عبدالله علي قائلا: «نعمل دائما بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة لنيل رضا العملاء، ولذلك نقوم بتقديم خدمات مميزة لتعزيز تجربة قيادة فولكس واجن الفريدة لعملائنا.



ومن خلال إطلاق حملة الصفقة الذكية لموسم الصيف، نقوم بتقديم تجارب قيادة مسلية للعملاء وبأسعار تنافسية بالإضافة إلى باقة من الخدمات الحصرية عند زيارة مركز الخدمة».