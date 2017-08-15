العبلاني: صممنا البرنامج وفق أعلى التقنيات التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المصرفي

يستقبل بنك الكويت الوطني الدفعة السابعة عشرة من متدربي برنامج أكاديمية الوطني في 18 سبتمبر المقبل، والذي يهدف من خلاله إلى تطوير مهارات الخريجين الكويتيين حديثي التخرج ذوي المعدلات المرتفعة، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى استقطاب وتوظيف المواطنين المؤهلين وتحسين مهاراتهم من أجل إعداد جيل جديد من القياديين المصرفيين.

وقال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «إن البنك قام بتصميم برنامج الأكاديمية وفق أعلى التقنيات التدريبية لتزويد المشاركين بالمهارات النظرية والعملية التي تغطي المجالات الأساسية المهمة في القطاع المصرفي، وسيتعرف المشاركون فيه على العديد من المعلومات عن تاريخ البنك الوطني وقواعد السلوك والسياسات والإجراءات، والرؤية المؤسسية».

وأضاف أن البرنامج يمتد لفترة أربعة أشهر، ويشمل مختلف جوانب العمل المصرفي مثل: المبادئ المصرفية، إدارة المخاطر، المحاسبة المالية، عمل الفرق، تأكيد الذات، التسويق، التفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري هذا بالإضافة إلى التدريب العملي للمشاركين في إدارات البنك المختلفة.

وأكد على تميز برنامج «أكاديمية الوطني» باعتباره المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص في الكويت، والخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في البنك، وذلك بهدف إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة ذات مؤهلات عالية في جميع التخصصات المصرفية المتطورة، كما يهدف إلى تلبية تطلعات البنك الرامية إلى الارتقاء المتواصل بالخدمات ونمو الأنشطة والخطط التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتعكس أكاديمية الوطني رؤية البنك الذي يضع مسألة التنمية المستدامة للكوادر البشرية في مقدمة أولوياته بوصفها هدفا استراتيجيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة وبين القطاع الخاص الذي ينبغي أن ينهض بمسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده في مجال توطين الوظائف وبناء طاـــقات قيادية جديدة عبر التدريب والتطوير المستمر لمهارات وقـــدرات تلك الكوادر.

ويقدم بنك الكويت الوطني سنويا العديد من البرامج التدريبية الموجهة للخريجين والطلبة انطلاقا من التزامه بدعم الشباب الكويتي والعمالة الوطنية، ويأتي في مقدمتها برنامج الشباب وبرنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة المدارس والكليات لعملاء حساب الشباب.

كما يحرص الوطني على دعم موظفيه وتمكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد القيادات الشابة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم للكوادر الواعدة.