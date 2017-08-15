يتضمن البرنامج سحوبات يومية على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار

أعلن بنك الخليج في 13 أغسطس عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 6 أغسطس إلى 10 أغسطس 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: (الأحد 6 أغسطس): ريم بلال الحلو، فاطمة عبدالرضا عبدالله اشكناني.



(الاثنين 7 أغسطس): علي عبدالله سعد السبتي، عمه يوسف رجب البلوشي.



(الثلاثاء 8 أغسطس): ابراهيم احمد الراشد، هيفا صقر علي الغانم.



(الاربعاء 9 أغسطس): عبدالمجيد مراد حجي اشكناني، ديما مبارك الميلم.



(الخميس 10 أغسطس): سعد مرزوق اياد الرشيدي، انيل كومار فاليران.



ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.



ويجري السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار.



أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم ايداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الالكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

هناك 5 أسباب لنجاح حساب الدانة كأكبر وأفضل حساب سحوبات في الكويت:

1- أكبر جائزة نقدية فردية في الكويت بقيمة مليون دينار، وأكبر جائزة عالمية نقدية بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية تمنح سنويا.

2- أكبر الجوائز النقدية ربع السنوية في الكويت وتصل قيمتها الى 500 ألف دينار.

3- يحصل فائزان على جائزتين نقديتين قيمة كل منهما 1000 دينار في كل يوم عمل.

4ـ يتيح أكثر فرص الفوز.

5- البنك الوحيد في الكويت الذي يقوم بترحيل فرص الفوز من السنة السابقة الى السنة الحالية فقط.



كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للايداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية ايداع النقود في أي وقت يناسبهم، اضافة الى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكوتيين المقيمين في الكويت.



يحتاج العملاء الى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.



وفي حال انخفض الرصيد الى ما دون مبلغ 200 دينار.



في أي وقت، يتم خصم مبلغ دينارين.



من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.



أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين.