يقدم البنك الأهلي الكويتي لحاملي بطاقاته خصومات حصرية تصل الى 10% عند استخدامهم لبطاقات الأهلي الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات السحب الآلي عند حجز تذاكرهم على متن طيران الامارات الكترونيا، سواء على متن الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال.

للاستفادة من العرض، الذي يشمل جميع الوجهات باستثناء جدة والمدينة، ليس على عملاء «الأهلي» سوى القيام بحجز تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني http://emirates.com/ وادخال الكود الــخاص بالعــرض KWABK17.

يمكن اجراء الحجوزات من الآن وحتــــى 10 ديسمبر 2017 للســفر قبـــل 31 مارس 2018.

يمكن لعملاء البنك الأهلي الراغبين في حجز تذاكرهم على درجة رجال الأعمال بأسعارها التقليدية، الاستفادة من 10% خصما على تكلفة التذكرة، أما في حال حجز التذاكر أثناء فترات العروض الترويجية التي تقدمها طيران الامارات، فيمكن للعميل الاستفادة من خصم 7% فقط.

أما الراغبون في حجز تذاكرهم على متن الدرجة السياحية فيمكنهم الحصول على خصم 5% خلال الفترات الاعتيادية و3% أثناء فترات العروض الترويجية التي تقدمها الشركة.