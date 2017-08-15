يُعد الحساب الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم

أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام الأنشطة الثقافية الممتعة الذي نظمها البنك بالتعاون مع مكتبة «ذات السلاسل» حصريا لعمــــلاء حسابي الأول من عمر 5 إلى 14 عاما في فرع المكتبة الواقع في مجمع الأفنيوز.

وشهد هذا الحدث، الذي استمر على مدار أسبوعين، إقبالا كبيرا من الأطفال مع أسرهم الذين استمتعوا بهذه الأنشطة الثقافية التي ساهمت في تعزيز مبدأ القراءة عند الأطفال وغرس الثقافة التي تجعل منهم جيلا قويا فكريا وثقافيا وأكثر قدرة على فهم وإدراك ما حولهم، حيث هدفت هذه الأنشطة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة القراءة وإبراز أهميتها ودورها في تطوير ثقافة الطفل ومعرفته.

وتضمنت هذه الأنشطة جولة داخل المكتبة ونشاطات حرفيـــة وفقرة روايـــــة القصص من الأديبة منيرة العيدان، بالإضافة إلى ألعاب ومسابقات وهدايا قيمة تم توزيعها على رواد المكتبة من عملاء حسابي الأول والتي أضفت السعادة والابتسامة على وجوه الأطفال.

وجاء تنظيم هذا الحدث في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا الى شريحة الأطفال وتهدف إلى تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

ومن المعروف أن حسابي الأول هو حساب توفير مصمم خصيصا للأطفال حتى 14 عاما.

ويعد هذا الحساب هو الطريقة المثلـى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمــن مستقبل أفضل لأبنائهم وتوفير الأموال لهم فــــي مراحلهم العمرية المبكرة.