طاقم مركبة تويوتا «86 MC» رقم 25 لفريق «فيفا سي» يحافظ على صدارة ترتيب بطولة السائقين

نجحت تويوتا مرة أخرى في اعتلاء منصة التتويج لهذا الموسم في فئة «سوبر جي تي 300»، وذلك بعد أن حلت مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي»، والتي يقودها السائقان تاكاميتسو ماتسوي وكينتا ياماشيتا في المركز الثالث في الجولة الرابعة من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي» للعام 2017.

وكان السباق الذي أقيم على حلبة «سبورتسلاند سوغو» في محافظة مياغي في اليابان، وسط ظروف جوية رطبة مع هطول الأمطار بشكل متقطع، غير أن ذلك لم يوقف مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي» من شق طريقها لمنصة التتويج، ليحافظ طاقمها بذلك على صدارة ترتيب بطولة السائقين.

وبهذه المناسبة، قال الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تاكايوكي يوشيتسوغو: «أود أن أهنئ الفريق على نجاحه في اعتلاء منصة التتويج في فئة ’سوبر جي تي 300‘، ويشكل تقديمهم لهذا المستوى من الأداء، وخاصة وسط هذه الظروف الجوية الصعبة، إنجازا استثنائيا».



وأضاف يوشيتسوغو: «مما لا شك فيه أن التجارب المكتسبة من المشاركة في رياضة سباقات السيارات مثل سباقات ’سوبر جي تي‘ ستساهم بشكل كبير في إثراء عملية التطوير المستقبلية لمركبات تويوتا، وذلك ضمن إطار سعينا المستمر لتطوير أفضل مركبات على الإطلاق.



لقد كان للدعم الذي عهدناه دوما من مشجعينا الأوفياء دورا كبيرا في تحقيق هذا الإنجاز، ونحن نتطلع إلى مساندتهم لنا خلال ما تبقى من الموسم».



وكانت مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي» قد استهلت السباق من المركز الأول في ترتيب الانطلاق في الصدارة مع جلوس السائق ماتسوي خلف عجلة القيادة، تليها المركبات الأخرى المتصدرة لترتيب المتأهلين، مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 18 لفريق «أب غاردج باندو»، ومركبة لكزس «RC F GT3» التي تحمل الرقم 60 لفريق «سينتيوم أل أم كورسا»، ولكن سرعان ما تم إيقاف السباق بشكل مؤقت نتيجة لوقوع حادث في الدورة الرابعة لإحدى المركبات المشاركة ضمن فئة «جي تي 500»، الأمر الذي استدعى خروج مركبة السلامة حتى الدورة العاشرة.

وبعد فترة وجيزة من استئناف السباق، تقدمت مركبتان من الفرق المنافسة بقوة إلى الصدارة، مما أفقد مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي» للصدارة، غير أن السباق شهد المزيد من الأحداث الدراماتيكية، الأمر الذي استدعى خروج مركبة السلامة للمرة الثانية والثالثة.



ومع وصول السباق إلى مراحله النهائية، وجدت مركبة تويوتا «86 MC» رقم 25، والتي كانت آنذاك في المركز الرابع، نفسها في مواجهة محتدمة مع المركبة المنافسة في المركز الثالث.

وفي المنعطف الأول من الدورة الـ 64، تمكنت مركبة تويوتا «86 MC» بقيادة السائق ماتسوي أخيرا من تخطي المركبة التي تتقدمها في الترتيب لتنتقل إلى المركز الثالث، مع بقاء المنافسة بينهما متقاربة حتى نهاية السباق، غير أن ماتسوي قدم أداء قويا مكن فريق تويوتا من اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى.



وبهذه النتيجة، تمكن طاقم مركبة تويوتا «86 MC» رقم 25 لفريق «فيفا سي» من الحفاظ على صدارة ترتيب بطولة السائقين.