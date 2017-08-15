أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن تحقيق ارباح صافية وصلت الى 7.5 ملايين دينار بالنصف الأول من العام فيما حققت 3.7 ملايين دينار ارباحا صافية خلال الربع الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية سميع الدين صديقي ان توقعات الإدارة جاءت متماشية مع خطة الأعمال الموضوعة، في حين أثبتت كل من المحفظة العقارية للشركة والمشاريع التطويرية في جميع أنحاء المنطقة متانتهما وأظهرتا قدرتهما على خلق فرص نمو مستقبلية من شأنها تحقيق تدفقات ثابتة ومتنامية من الإيرادات.

وأضاف صديقي «في مصر، يواصل الاقتصاد التحسن مما أثر إيجابيا على أداء الشركة على الصعيد التشغيلي هناك.



فقد حقق مشروع جراند هايتس السكني تقدما ملحوظا، حيث تم بيع 961 وحدة سكنية بـ 3.2 مليارات جنيه منذ بدء المشروع وتم تسليم 146 وحدة للعملاء حتى 30 يونيو الماضي».

وذكر ان المشاريع المدرة للدخل التي تديرها الشركة في الكويت والأردن تواصل تحقيق أداء جيد حيث حققت محفظة العقارات التجارية والتجزئة في الكويت إيرادات تأجيرية بلغت 5.4 ملايين دينار وحصلت على عدة تجديدات لعقود تأجير رئيسية.

وارتفعت إيرادات الشركة في لبنان بشكل ملحوظ بنحو 1.6 مليون دينار في النصف الأول من العام 2017 نتيجة لارتفاع مبيعات مشاريع الشركة هناك.

أما في أبوظبي، فتحقق الشركة تقدما ملحوظا في تطوير مشروع «ريم مول» وهو مشروع ترفيهي وتسويقي ضخم بمساحة مليوني قدم مربعة.

واوضح صديقي ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقيات تأجير جديدة مع كبرى مجموعات التجزئة في المنطقة مثل مجموعة «لاندمارك» و«مجموعة دبي القابضة» وشركة «ماجد الفطيم للمشاريع».



كما أن مشروع «ريم مول» يضم أكثر من 450 متجرا و85 مطعما، وهايبر ماركت ضخما، وأماكن ترفيهية مخصصة للعائلات بما في ذلك أكبر حديقة ملاه ثلجية داخلية في العالم.