أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي عن تحقيقها أرباحا نصف سنوية لعام 2017 بنحو 2.1 مليون دينار، مقابل نحو 2.0 مليون دينار للنصف الأول من العام 2016، بارتفاع نسبته 4%.

وقالت «المواشي» في بيان صحافي أمس إنها حققت أرباحا صافية بقيمة 649 ألف دينار عن فترة الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 1.1 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة بأن المؤشرات المالية الرئيسية جاءت نتيجة زيادة حجم المبيعات بالإضافة الى تحقيق ايراد من التنازل عن حق انتفاع.

اما زيادة تكاليف التشغيل فجاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام من بلد المصدر وارتفاع سعر صرف العملة وارتفاع تكلفة النقل والشحن، واكدت الشركة انها تعمل على استكمال استراتيجيتها الخاصة بزيادة الايرادات والسيطرة على التكاليف.

وذكرت الشركة أنها قد أتمت تحضيراتها الاساسية لعيد الأضحى المبارك وذلك بتوفير كميات الأغنام المتوافقة مع شروط الاضحية وقامت أيضا بالاتفاق مع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية بوضع الضوابط والمعايير الشرعية لذبح وتسليم الأضحية وتوفير مراقبين شرعيين للإشراف على عملية الذبح.



وقد تم البدء في تسلم طلبات حجز الاضاحي في تطبيق ALMAWASHI على الهواتف الذكية وفي الخدمة الهاتفية وأيضا في جميع نقاط البيع التابعة للشركة.