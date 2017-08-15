أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن انتهائه من بيع 44.25 مليون سهم تمثل 29.5% من رأسمال مجموعة الخصوصية القابضة، وذلك من خلال المزاد الذي عقد يوم الخميس 10 أغسطس الجاري.

وأوضح البنك في بيان للبورصة أن المزاد تمت ترسيته على الشركة الوطنية الدولية القابضة بسعر 160 فلسا للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 7.08 ملايين دينار.

وذكر «بيتك» أن صفقة البيع نتجت عنها أرباح تقدر بنحو 4 ملايين دينار، سوف تنعكس على البيانات المالية للبنك في الربع الثالث من عام 2017.



وكانت البورصة أعلنت الخميس الماضي عن الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع عدد 44.25 مليون سهم من أسهم «الخصوصية» لصالح «الوطنية القابضة» بإجمالي 7.08 ملايين دينار.