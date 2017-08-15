أعلنت هيئة أسواق المال عن قائمة لشركات العشر الأولى الأكثر التزاما بتقديم تقارير الحوكمة لعام 2017، التي تم تقديمها لهيئة أسواق المال من خلال بوابتها الالكترونية.

وقالت الهيئة ان الشركات العشر التي كانت الأسبق التزاما بتقديم تقريرها متابعة حوكمة الشركات وهي:

٭ شركة الصالحية العقارية.

٭ شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.

٭ شركة المزايا القابضة.

٭ شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.

٭ شركة العقارات المتحدة.

٭ مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.

٭ شركة بيان للاستثمار.

٭ شركة بيت الاستثمار العالمي.

٭ شركة مجموعة عربي القابضة.

٭ مجموعة الخليج للتأمين.