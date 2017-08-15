قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار إنها انتهت من عملية التأكد من المركز المالي الخاص بالشركة التابعة، إنشاء القابضة، وتم إجراء التعديلات اللازمة على ثمن البيع وقيم الأصول الخاصة بالصفقة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة أمس إلى أن التغيرات في قيمة البيع وربحية الصفقة تعود بشكل أساسي نتيجة أحد الشروط التعاقدية والذي ينص على احتفاظ «أعيان» والبائعين الآخرين لمجموعة من أصول الشركة المباعة، والتي تبين ارتفاع قيمتها خلال فترة التأكد من المركز المالي.

وأوضحت «أعيان» في البيان أن قيمة صافي البيع تبلغ 10.3 ملايين دينار، فيما يبلغ الربح من البيع المباشر وغير المباشر نحو 6.7 ملايين دينار.

وفي 3 إفصاحات أخرى على موقع البورصة أمس أعلنت 3 شركات وهي «العقارات المتحدة» و«القرين لصناعة الكيماويات البترولية» و«مبرد للنقل»، الانتهاء من إجراءات عملية التأكد من المركز المالي للشركة محل الاستحواذ، ولنفس الأسباب التي أعلنتها «أعيان».

كانت «أعيان» أعلنت في منتصف مارس الماضي، أنها وقعت على عقد بيع حصتها البالغة 72.9% في شركة إنشاء القابضة، وبقيمة 10.3 ملايين دينار.

وتزامن مع إعلان «أعيان» السابق، إعلان شركة العقارات المتحدة أن شركة تابعة لها قامت بشراء حصة تبلغ 39.2% من رأسمال «إنشاء القابضة» المملوكة لـ «أعيان».

كما ذكرت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في نفس الفترة، أنها وقعت اتفاقية صفقة شراء حصة تبلغ 58.7% من رأسمال «إنشاء القابضة» بقيمة 8.08 ملايين دينار.