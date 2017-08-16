7 فائزين بالجائزة اليومية بـ 350 ديناراً.. وفائز بالجائزة الأسبوعية بـ 1000 دينار

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن الفائزين في الأسبوع الثاني من حملتها التسويقية الجديدة بعنوان «اربح كاش يوميا» لعملاء الدفع الآجل، والتي تتوج فائزين من عملائها يوميا وأسبوعيا بجوائز نقدية قيمة، بالإضافة إلى فائز بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 5000 دينار في نهاية الحملة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الفائزين بالجائزة اليومية بقيمة 350 دينارا في الأسبوع الأول هم: أحمد عيد المبايع، ومشعل هادي ساير الظفيري، ومحمد صالح أحمد مهنا، وسنابل عبدالخضر عباس علي الصالح، وفيصل كانا كونومال، وألطاف راشد علي الرقم، وامهلى مزعل مسحل السرهيد، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الأسبوعية بقيمة 1000 دينار يوسف وليد يوسف بورسلي.



وأوضحت الشركة أنها أطلقت هذه الحملة الجديدة بالتعاون مع شركة «سامسونج البابطين» في إطار استراتيجيتها لتجديد علاقتها المباشرة مع عملائها من أصحاب الدفع الآجل، حيث تحرص على توفير أفضل العروض وأكبر الحملات وأحدث التقنيات لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأشارت زين إلى أن الحملة تستمر لمدة أربع أسابيع، حيث ستجرى السحوبات بشكل يومي ويتم الإعلان عن الفائزين يوميا، وتشمل الجوائز جائزة يومية بقيمة 350 دينار وجائزة أسبوعية بقيمة 1000 دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 5000 دينار في نهاية الحملة.



وبينت الشركة أنه عند اشتراك العميل في إحدى باقات الدفع الآجل الرئيسية ابتداء من 23 دينار شهريا واختيار جهاز Samsung S8 أو S8+ مع الباقة، فإنه سيحصل على فرصة لدخول السحوبات للفوز بإحدى الجوائز اليومية أو الشهرية أو الجائزة الكبرى، وفي حال اختار العميل باقة الدفع الآجل بقيمة 40 دينار شهريا مع جهازين Samsung S8 أو S8+، فإنه سيحصل على فرصتين لدخول السحوبات على إحدى الجوائز القيمة.

وبينت زين أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة حملاتها التي تمنح الفرصة لعملائها من ذوي الدفع الآجل للفوز بجوائز قيمة، حيث ستظل الشركة تعمل باستمرار على صياغة العديد من المنتجات والخدمات التي تتقابل مع طموحات وتوقعات عملائها، وفي الوقت ذاته تعمل على تكثيف جهودها نحو طرح أحدث العروض والخدمات المبتكرة للمحافظة على المكانة الرائدة التي وصلت إليها.

ودعت زين عملاءها إلى الاستفادة من عروضها المميزة التي تطرحها مع باقات الهواتف الذكية، والاستمتاع بالتقنيات التي توفرها على شبكتها، التي تشهد من وقت إلى آخر تطوير في بنيتها التحتية، وهو ما يضعها دائما في الريادة، وتقديم الأفضل والأحدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لعشاق الهواتف الذكية.