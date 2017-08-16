أطلق بنك الكويت الوطني الدورة التدريبية الرابعة والأخيرة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والكليات لعام 2017، والمخصص للطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاما، وذلك بعد أن تم إنجاز ثلاث دورات تدريبية من برنامج هذا العـــام والتي شهدت إقبالا لافتا من الشباب والشابات.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن البنك الوطني ملتزم بتوفير برامج تدريبية على غرار التدريب الصيفي انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وخاصة تجاه شريحة الشباب، وقد تم تحضير هذه الدورات لتتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم في سوق العمل، وتتيح للمشاركين الاطلاع عن كثب على عمل الإدارات والفروع من خلال الجولات الميدانية المختلفة للبنك.

وأضاف الباقر أن هذه الدورة هي الأخيرة ضمن أربع دورات تم إعدادها لهذا الصيف وتخصيصها لطلاب وطالبات المدارس من عملاء حساب الشباب وتهدف إلى تعريف المشاركين عن كثب على طبيعة عمل الإدارات والفروع وآليات وأساليب العمل المصرفي من خلال الجولات الميدانية المختلفة في البنك.

وتتوزع حلقات التدريب النظري والميداني للدورات بواقع خمس ساعات يوميا ولمدة أسبوعين وتركز على تعريف المشاركين بجملة من المعارف النظرية مثل أساليب عمل الفريق، وطرق التفكير الإبداعي، وسبل التعبير الذاتي الأمثل، وأساليب التعامل مع العملاء إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة.

ويأتي تنظيم برنامج للتدريب الصيفي لعام 2017 في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية والوطنية وتتويجا للنجاح اللافت الذي حققه هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية بهدف تعميم الفائدة واستيعاب المزيد من الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج الوطني للتدريب الصيفي والاستفادة من الخبرة المهنية التي تقدمها دوراته.